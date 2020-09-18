伊藤ハム米久HDが一段高、内食需要を受け今期予想営業利益を33%増額修正

■外食向けの販売は厳しいが量販店向け好調で利益は予想を上回る

伊藤ハム米久ホールディングス(伊藤ハム米久HD)<2296>(東1)は9月18日、買い気配から5%高の765円(36円高)で始まり、一段高となっている。17日の夕方、業績予想の修正(利益予想の増額修正)を発表し、昨年来の高値に進んだ。

3月通期の連結営業利益は従来予想を33.3%引き上げて200億円の見込み(前期比15.8%増)とし、親会社株主に帰属する当期純利益も同じく33.3%引き上げて160億円の見込み(同39.9%増)、予想1株利益は54円32銭とした。

新型コロナウイルスの影響により、外食向けの販売が厳しいことから、売上高は予想を下回る見通しだが、内食需要の高まりにより、量販店向けの販売が好調に推移し、各段階の利益は予想を上回る見通しになった。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

【関連記事・情報】

・【編集長の視点】クレスコは昨年来高値を更新、株式分割の権利取りを連続過去最高業績がサポート（2020/01/17）

・ケイアイスター不動産は売られ過ぎ感、２０年３月期増収増益予想で３Ｑ累計順調（2020/02/17）

・システムサポートは上値試す、２０年６月期２Ｑ累計大幅増益で期末配当予想を増額修正（2020/02/17）

・ジェイエスエスは調整一巡、２０年３月期増収増益予想で３Ｑ累計順調（2020/02/17）