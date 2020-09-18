

*08:24JST 9/18

[強弱材料]

強気材料

・シカゴ日経225先物は上昇（23210、大阪比+110）

・原油先物は上昇（40.97、+0.81）

・日銀のETF購入

・米経済対策効果への期待

・コロナ向けワクチン開発の進展

弱気材料

・日経平均は下落（23319.37、-156.16）

・NYダウは下落（27901.98、-130.40）

・ナスダック総合指数は下落（10910.28、-140.19）

・1ドル104円70-80銭

・SOX指数は下落（2194.15、-1.39）

・VIX指数は上昇（26.46、+0.42）

・米長期金利は上昇

・コロナ流行の長期化

・米中対立

留意事項

・全国消費者物価指数（8月）

・資金循環統計速報（4-6月）

・訪日外国人客数（8月）

・臨時国会終了

・英小売売上高（8月）

・ユーロ圏経常収支（7月）

・カナダ小売売上高（7月）

・米経常収支（4-6月）

・米景気先行指数（8月）

・米ミシガン大学消費者信頼感指数速報（9月）《ST》