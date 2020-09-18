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記事提供元：フィスコ
*08:24JST 9/18
[強弱材料]
強気材料
・シカゴ日経225先物は上昇（23210、大阪比+110）
・原油先物は上昇（40.97、+0.81）
・日銀のETF購入
・米経済対策効果への期待
・コロナ向けワクチン開発の進展
弱気材料
・日経平均は下落（23319.37、-156.16）
・NYダウは下落（27901.98、-130.40）
・ナスダック総合指数は下落（10910.28、-140.19）
・1ドル104円70-80銭
・SOX指数は下落（2194.15、-1.39）
・VIX指数は上昇（26.46、+0.42）
・米長期金利は上昇
・コロナ流行の長期化
・米中対立
留意事項
・全国消費者物価指数（8月）
・資金循環統計速報（4-6月）
・訪日外国人客数（8月）
・臨時国会終了
・英小売売上高（8月）
・ユーロ圏経常収支（7月）
・カナダ小売売上高（7月）
・米経常収支（4-6月）
・米景気先行指数（8月）
・米ミシガン大学消費者信頼感指数速報（9月）《ST》
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