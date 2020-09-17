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記事提供元：フィスコ
*04:45JST [通貨オプション］R/R、円コール買い強まる
ドル・円オプション市場では変動率が連日上昇した。FOMC開催などイベントリスクを受けたオプション買いが継続。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まり特に3カ月物は6月中旬来で最大となった。
■変動率
・1カ月物5.96％⇒6.41％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物8.30％⇒8.52％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物7.85％⇒7.99％（08年10/24＝25.50％)
・1年物7.81％⇒7.86％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.22％⇒＋1.35％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋2.17％⇒＋2.25％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋2.30％⇒＋2.37％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋2.44％⇒＋2.48％（08年10/27=+10.71％）《KY》
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