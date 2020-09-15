Mマート　ストップ高買い気配、21年1月期第2四半期営業利益は13％増／新興市場スナップショット

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記事提供元：フィスコ
*13:11JST <4380> Mマート 940カ -
ストップ高買い気配。21年1月期第2四半期累計の営業利益を前年同期比12.7％増の0.78億円と発表している。出店型サイト「Mマート」や「Bnet」が伸び、利益が拡大した。ネット取引へのニーズの高まりを背景に新規の買い手会員数が従来の毎月1000社増程度から4月以降は同1300社を超える増加を続けているという。《US》
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