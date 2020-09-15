

*08:30JST 9/15

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（23559.30、+152.81）

・NYダウは上昇（27993.33、+327.69）

・ナスダック総合指数は上昇（11056.65、+203.11）

・SOX指数は上昇（2181.75、+45.38）

・VIX指数は低下（25.85、-1.02）

・日銀のETF購入

・米経済対策効果への期待

・コロナ向けワクチン開発の進展

弱気材料

・シカゴ日経225先物は下落（23305、大阪比-115）

・1ドル105円60-70銭

・原油先物は下落（37.26、-0.07）

・米長期金利は上昇

・コロナ流行の長期化

・米中対立

・新首相選出までの政治的空白

留意事項

・閣議

・桜田経済同友会代表幹事の記者会見

・東京五輪組織委員会理事会

・中国鉱工業生産指数（8月）

・中国小売売上高（8月）

・中国不動産投資（8月）

・中国固定資産投資（都市部）（8月）

・中国失業率（8月）

・英失業率（8月）

・独ZEW期待指数（9月）

・米ニューヨーク連銀製造業景気指数（9月）

・米輸入物価指数（8月）

・米鉱工業生産指数（8月）

・米設備稼働率（8月）

・米レッドブック週間小売売上高（先週）

・米連邦公開市場委員会（FOMC）（16日まで）

・国際エネルギー機関（IEA）石油月報

・イスラエルとアラブ首長国連邦（UAE）が国交正常化調印式《ST》