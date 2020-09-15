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記事提供元：フィスコ
*08:30JST 9/15
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（23559.30、+152.81）
・NYダウは上昇（27993.33、+327.69）
・ナスダック総合指数は上昇（11056.65、+203.11）
・SOX指数は上昇（2181.75、+45.38）
・VIX指数は低下（25.85、-1.02）
・日銀のETF購入
・米経済対策効果への期待
・コロナ向けワクチン開発の進展
弱気材料
・シカゴ日経225先物は下落（23305、大阪比-115）
・1ドル105円60-70銭
・原油先物は下落（37.26、-0.07）
・米長期金利は上昇
・コロナ流行の長期化
・米中対立
・新首相選出までの政治的空白
留意事項
・閣議
・桜田経済同友会代表幹事の記者会見
・東京五輪組織委員会理事会
・中国鉱工業生産指数（8月）
・中国小売売上高（8月）
・中国不動産投資（8月）
・中国固定資産投資（都市部）（8月）
・中国失業率（8月）
・英失業率（8月）
・独ZEW期待指数（9月）
・米ニューヨーク連銀製造業景気指数（9月）
・米輸入物価指数（8月）
・米鉱工業生産指数（8月）
・米設備稼働率（8月）
・米レッドブック週間小売売上高（先週）
・米連邦公開市場委員会（FOMC）（16日まで）
・国際エネルギー機関（IEA）石油月報
・イスラエルとアラブ首長国連邦（UAE）が国交正常化調印式《ST》
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