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*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 石井表記、ギフト、ティアンドエスなど
銘柄名<コード>14日終値⇒前日比
Hamee<3134> 2431 -191
決算発表控えて換金売りが優勢に。
日本郵船<9101> 1856 -69
14日は海運セクターが下落率トップに。
丹青社<9743> 706 -41
今期の大幅減益見通しを嫌気。
KDDI<9433> 2832 -89
携帯料金の引き下げ懸念で通信株軟調。
ビジョン<9416> 820 -37
信用買い残高水準で戻り売りか。
テクマトリックス<3762> 2015 -69
関連銘柄内での資金シフトか。
ラクーンHD<3031> 1874 -38
決算評価の動きにも一巡感で。
石井表記<6336> 728+100
通期大幅増益見通しなどを買い材料視
エムジーホーム<8891> 618+100
新規連結化による業績上方修正を発表。
パワーファス<5950> 188 +44
国交省の瓦固定義務化方針を引き続き材料視。
アマテイ<5952> 235 +50
引き続き、国交省の瓦固定義務化方針報道を材料視。
グローバルダイニング<7625> 261 +38
「GoToイート」関連として関心続く。
クシム<2345> 892 -180
引き続き第3四半期低進捗やライツ・オファリングをマイナス視。
ウエスコHD<6091> 427 -53
今期の営業減益見通しを嫌気。
ギフト<9279> 1635 +117
18日付で東証1部に市場変更へ。
TKP<3479> 2648 +128
新たに貸借銘柄に選定、取引活発化に期待。
ティアンドエス<4055> 24090 +4010
半導体システム開発拠点を新設、直近IPO銘柄として選好も。
はてな<3930> 2010 -326
21年7月期予想を嫌気、営業利益見通しは前期比93.6％減の0.17億円に。
Fringe81<6550> 550 -74
第1四半期は各利益段階において前年同期比で赤字幅が拡大。
MICS化学<7899> 336 -29
非開示だった21年4月期予想を開示、営業利益見通しは0.32億円に。
メディアリンクス<6659> 609 -132
東証が14日売買分から信用取引に関する臨時措置を実施へ。
菊池製作所<3444> 954 +61
業績苦戦は想定内、非開示だった見通し開示でアク抜け感。
セルソース<4880> 29440 +1850
引き続き好業績と株式分割の発表を評価した動きが続く。
ソフトマックス<3671> 1128 +150
医療関連の一角に物色散見。《FA》
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