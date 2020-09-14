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【M&A速報：2020/09/14（1）】ソフトバンクG、英アーム社の全株式を米NVIDIA社に最大約4.2兆円で売却

2020年9月14日 12:47

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記事提供元：フィスコ


*12:47JST 【M&A速報：2020/09/14（1）】ソフトバンクG、英アーム社の全株式を米NVIDIA社に最大約4.2兆円で売却
■ソフトバンクG<9984>、傘下の英アーム社の全株式を米国の半導体メーカーNVIDIA社に最大約4.2兆円で売却

■応募・面接不要のワークシェアサービス展開のタイミー、13.4億円の資金調達を実施

■エンジニア向けAIヘッドハンティングサービス「LAPRAS SCOUT」展開のLAPRAS、ウィルグループ<6089>から3.5億円の資金調達を実施

■創薬バイオベンチャーのセルアクシア、シリーズBで総額7億円の資金調達を実施

■日本創発グループ<7814>傘下でガチャガチャ通販専門のあミューズ、同グループのサカモトからDECOチョコ事業を譲り受け

■オンライン辞書・オンライン英会話事業のウェブリオ（weblio)、メディア事業「ALL英会話」を譲り受け

■太洋物産<9941>、黒毛和牛育成事業の敷島ファームと飲食店事業のタキハチを割当先として第三者割当増資を実施

■両備グループの国際両備フェリー、内海フェリーの資本と経営を譲り受け　航路を再編

■ハンドメイドのアイシングクッキー専門店のSweets Holic、ナチュラルクッキー「茎工房」製造のエムケイアンドアソシエイツの株式取得

■中国IT企業の北京字節跳動科技(ByteDance)社、米Microsoftに対し「TikTok」の米国事業を売却しないと通知

■AI搭載オンラインエディタ「LAWGUE」提供の日本法務システム研究所、新日本法規出版などから約3億円の資金調達を実施

■ウエスコHD<6091>、買収防衛策を廃止

■英シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー、セントラル硝子<4044>の保有株式を一部売却　出資比率8.99％に

■オリックス<8591>、インドの大手再生可能エネルギー事業会社Greenko Energy社に出資　基本合意書を締結

■太平洋セメント<5233>、中国子会社でセメント・骨材製造販売の秦皇島浅野水泥の全保有持ち分を秦皇島長陽混凝土に譲渡

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》

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