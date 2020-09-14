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*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 キリン堂HD、ラクスル、gumiなど
銘柄名<コード>11日終値⇒前日比
イトーヨーギョー<5287> 1310 +68
高市総務相が会見で「無電柱化 一刻も早く事業化を」と述べたことが伝わり。
日水製薬<4550> 1176 +36
島津製作所<7701>製の新型コロナ検出PCR試薬キットが
体外診断用医薬品としての製造販売承認取得。
識学<7049> 1310 +76
セールスアウトソーシングのSurpassを持分法適用関連会社化。
マルマエ<6264> 890 +23
20年8月期期末配当予想を2円増額。
富士通フロンテック<6945> 1539 +9
富士通がTOB期間を延長と発表。
ダイヤHD<6699> 879 +150
中計発表以降は連日の急騰。
gumi<3903> 1181 +130
第1四半期の高い業績変化率がサプライズに。
アイモバイル<6535> 1036 +150
今期の増益計画や配当の実施を好感。
キリン堂HD<3194> 3500 +485
TOB価格3500円に完全サヤ寄せの動きへ。
オハラ<5218> 1235 +182
赤字幅縮小へ業績上方修正。
ラクスル<4384> 4295 +700
前期業績は想定以上に赤字額縮小へ。
Orchestra Holdings<6533> 2062 +257
高値更新による値幅取り妙味も強まる。
イーグランド<3294> 795 +78
上半期業績予想を上方修正へ。
FIG<4392> 261 +23
MVNO関連として物色か。
インフォマート<2492> 833 +64
企業間取引文書と社内文書のペーパーレス化事業協業開始を引き続き材料視。
IDOM<7599> 596 +39
8月の月次動向が好感材料視される。
乃村工藝社<9716> 806 +37
通期業績見通しを開示で安心感優勢に。
ひらまつ<2764> 238 +19
「GoToイート」関連としてリバウンド続く。
エニグモ<3665> 1698 +88
25日線レベル支持線に再度上値追い活発化。
さくらインターネット<3778> 750 +72
10日に9日ぶり反落も押し目買い優勢。
ネオジャパン<3921> 2331 -500
通期業績予想上方修正も出尽くし感が先行。
すかいらーく<3197> 1521 -163
株主優待制度縮小への変更を嫌気。
サムコ<6387> 2433 -266
今期2ケタ増益見通しだが期待値には達せず。
神戸物産<3038> 5500 -300
第3四半期も好業績推移継続だが出尽くし感強まる。
クリレスHD<3387> 630 -46
株主優待の行方など警戒材料視か。
クミアイ化学工業<4996> 962 -45
5-7月期収益回復も見切り売りが優勢に。
ダントーHD<5337> 329 -7
連日の長い上ひげを意識も。《FA》
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