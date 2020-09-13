コモノの20年秋冬新作腕時計、人気ウォッチをバーガンディやアッシュカラーで

コモノ(KOMONO)より2020年秋冬シーズンの新作腕時計が登場。2020年9月12日(土)より、コモノ 東京、シップス エニー(SHIPS any)等一部セレクトショップをはじめ、全国のエイチエムエス ウォッチストア(H°M′S′′ WatchStore)にて発売される。

今回は「MONO CHROME」「MONO ORBIT」シリーズから新色が登場。

「MONO CHROME」シリーズでは、定番ウォッチモデル「HARLOW」「LEWIS」が新たな装いでラインナップ。バーガンディやナイト、アッシュといった秋らしいシックなカラーリングで展開する。

また、サンレイとミラーを文字盤に採用した「MONO ORIBIT」も「MONO CHROME」同様に落ち着きのあるワントーンカラーで登場。いずれもワントーンで仕上げたミニマルなルックスは普段使いに最適。ユニセックスで着用する事が出来るので、ペアウォッチにもおすすめだ。

なお、2シリーズの新作と併せて人気ウォッチモデル4型をオールブラックで仕立てた「BLACK SUEDE COLLECTION」も同時に発売。ベルトにスエードを採用した、ケースとの素材感のコントラストがユニークなウォッチコレクションとなっている。

【詳細】

コモノ 2020年秋冬新作腕時計

発売日：2020年9月12日(土)

販売店舗：コモノ 東京、シップス エニーなど一部セレクトショップ、全国のエイチエムエス ウォッチストアの店頭及びオンラインストア

価格：MONO CHROME 14,800円＋税、MONO ORBIT 8,800円＋税、BLACK SUEDE COLLECTION 11,800円＋税～18,800円＋税

【問い合わせ先】

コモノ 東京

TEL：03-6455-4454