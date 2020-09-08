コックス　急落、8月の既存店売上高は18％減／新興市場スナップショット

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記事提供元：フィスコ
*13:41JST <9876> コックス 222 -45
急落。8月の既存店売上高が前年同月比18.0％減だったと発表している。7月（9.9％減）から下落率が拡大した。客数は同11.0％増とプラスとなったものの、客単価は同26.1％減と2ケタマイナスに。お盆時期の移動自粛や消費低迷に加え、猛暑で初秋・秋物の動きが例年よりも鈍かったことが響いたもよう。《US》
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