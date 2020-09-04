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記事提供元：フィスコ
*10:12JST 東京為替：株安を意識したドル売りは限定的か
4日午前の東京市場でドル・円は106円10銭台で推移。日経平均は223円安で推移している。250-300円程度の株安は想定の範囲内との見方が多く、現時点で株安はドル売り材料になっていないようだ。ここまでの取引レンジは、ドル・円は106円06銭から106円21銭、ユーロ・ドルは1.1839ドルから1.1858ドル、ユーロ・円は125円59銭から125円86銭。
■今後のポイント
・新型コロナウイルスのワクチン・有効治療薬の開発競争は加速する可能性
・米中対立の長期化懸念
・米低金利政策の長期化予想
・NY原油先物（時間外取引）：高値41.28ドル 安値40.96ドル 直近値41.14ドル《MK》
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