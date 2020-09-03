サムティは自社株買いの規模を拡大してからジリ高傾向となり5日続伸基調

■取得上限株数は当初の100万株から150万株に拡大

サムティ<3244>(東1)は9月3日の後場、13時を過ぎて1438円(19円高)前後で推移し、日々小幅だが5日続伸基調のジリ高傾向となっている。自社株買いの規模を拡大してから続伸している。

8月27日の取引終了後、自己株式取得(自社株買い)の枠拡大と実施期間の延長を発表。実施期間は、当初2020年4月14日から同年8月31日までだったが、これを同年11月30日まで延長した。また、取得上限株数は当初の100万株(自己株式を除く発行済株式総数の2.44%)を新たに150万株(同3.71%)に拡大し、上限金額も当初の10億円を15億円に拡大した。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

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