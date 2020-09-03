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【M&A速報：2020/09/03（1）】医療AI事業のバイオフォーミス、ソフトバンクVF2などから1億ドルを資金調達

2020年9月3日 12:42

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記事提供元：フィスコ


*12:42JST 【M&A速報：2020/09/03（1）】医療AI事業のバイオフォーミス、ソフトバンクVF2などから1億ドルを資金調達
■医療AIスタートアップのバイオフォーミス、シリーズCでソフトバンク・ビジョン・ファンド2などから1億ドルの資金調達を実施

■バーチャルヒューマン「imma」ほかプロデュースのAww、Coral Capitalからシードラウンドで1億円の資金調達を実施

■おやつのサブスクサービス「snaq.me」運営のスナックミー、約2.6億円の資金調達を実施

■定額制パーソナルスムージー販売のGreenspoon、青果仲卸の泉州屋などから総額1.8億円の資金調達を実施

■京都大学イノベーションキャピタル、歯の再生を促す新規医薬品開発ベンチャーのトレジェムバイオファーマに出資

■カメイ<8037>グループ、ベトナムのワイン輸入卸販売会社PEグループの持株会社KVJ社の株式99％を取得

■桂川電機<6416>、子会社の再編方針を発表

■秋田市『未来応援』ファンド、生菓子製造・百貨店店舗運営のゆう幸に出資

■フォレストエナジーとNTTアノードエナジー、国内木質等バイオマス発電事業で資本業務提携

■とっとりまちづくりファンド、遊休不動産を活用した不動産事業のまるにわに出資　シェアハウス事業を支援

■広島化成、ダイヤプラスフィルムから養老製造所で手がける軟質塩化ビニル樹脂シート・フィルム事業を譲り受け

■北陸化成工業所、発泡スチロール製造事業を子会社のスチロ化学工業に承継

■三井情報、システムインテグレーション事業のメビウスに追加出資　出資比率40％の筆頭株主に

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》

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