ラクス　急伸し年初来高値更新、30日に1対2の株式分割／新興市場スナップショット

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記事提供元：フィスコ
*14:20JST <3923> ラクス 3175 +279
急伸し年初来高値を更新。9月30日を基準日として1株につき2株の割合での株式分割実施を発表している。投資単位の金額を引き下げ、流動性向上と投資家層の拡大を図るとしている。《US》
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