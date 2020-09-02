マーケット RSS

 

ラクス　急伸し年初来高値更新、30日に1対2の株式分割／新興市場スナップショット

2020年9月2日 14:20

小

中

大

印刷

記事提供元：フィスコ


*14:20JST <3923> ラクス 3175 +279
急伸し年初来高値を更新。9月30日を基準日として1株につき2株の割合での株式分割実施を発表している。投資単位の金額を引き下げ、流動性向上と投資家層の拡大を図るとしている。《US》

関連記事

スポンサードリンク

国内新興市場の最新ニュース

RSS

もっと見る

» 国内新興市場の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. 相場展望9月2日号　米投資家バフェット氏『日本商社株買い』の一考察　FRB政策⇒インフレ⇒資源上昇⇒資源を扱う..
  2. エクソンモービルがNYダウから除外　石油産業の没落は米ドルの黄昏を早めるのか
  3. NY株式：NYダウ223ドル安、 ハイテクやFRBの低金利長期化期待が支え
  4. NY原油：続落で42.61ドル、需給ひっ迫の懸念和らぐ
  5. ヒノキヤグループ連結子会社、全国で有料老人ホーム・介護サービスを行うソラストに一部事業譲渡へ
  1. Delta-Fly　Pharmaは新規抗がん剤の開発目指す創薬ベンチャー
  2. バフェット氏の“変心”はマーケットの変化か？
  3. 国内株式市場見通し：日経平均は戻りを試す展開へ
  4. 相場展望8月28日号　FRBがインフレ容認ならば、『ドル売り・金と株価上昇』　注目：1.FRB議長講演 2.安..
  5. 経産省、「DX銘柄2020」発表　いまさら聞けない「DX」とは
  1. アップルが株式分割　対NYダウ構成比は11.3%から2.8%まで下落する見通し
  2. 投資信託で失敗する人がやっている3つのこと
  3. 相場展望8月5日号　日本の8月は特異月、10年連続の外国人売越し、警戒　中国長江・淮河の流域大洪水で中国食糧危..
  4. 相場展望8月11日号　米国株は材料出尽くしで、今週がピークの可能性
  5. 【ドル円・8月第2週】やはり反発、週明けから短期の節目【テクニカル分析】

広告

写真で見るニュース

  • アバルト・595 エッセエッセ（画像：FCAジャパン発表資料より）
  • トヨタ・ハリアー（画像: トヨタ自動車の発表資料より）
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

相場展望9月2日号　米投資家バフェット氏『日本商社株買い』の一考察　FRB政策⇒インフレ⇒資源上昇⇒資源を扱う商社か

研究の概要（画像：京都大学の発表資料より）

哺乳類細胞の遺伝子のスイッチを光でオンオフ　京大が技術開発

相場展望8月31日号　FRBの低金利政策が長期化でも、『金利上昇する危うさ』　安部政権の『光と影』

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. デイトレード
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. 99%の人が気づいていないお金の正体