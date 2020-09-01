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*17:53JST 1日の日本国債市場概況：債券先物は151円70銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2020年9月限
寄付151円58銭 高値151円80銭 安値151円56銭 引け151円70銭
売買高総計29393枚
2年 416回 -0.115％
5年 144回 -0.080％
10年 359回 0.040％
20年 173回 0.420％
債券先物9月限は、151円58銭で取引を開始。米長期金利が前日低下したことや、プラス金利への需要などで買いが優勢になり、151円56銭から151円80銭まで上げた。その後、10年債入札の結果が弱かったことからいったん売られたが、買いが再燃して反発気味に引けた。現物債の取引では、全年限が買われた。
＜米国債概況＞
2年債は0.13％、10年債は0.72％、30年債は1.51％近辺で推移。
債券利回りは上昇。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は-0.38％、英国債は0.34％、オーストラリア10年債は0.96％、NZ10年債は0.61％。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・18:00 ユーロ圏・8月消費者物価指数速報値（前年比予想：+0.2％、7月：+0.4％）
・18:00 ユーロ圏・7月失業率（予想：8.0％、6月：7.8％）
・22:45 米・8月製造業PMI改定値（予想：53.6、速報値：53.6）
・23:00 米・8月ISM製造業景況指数（予想：54.8、7月：54.2）
・23:00 米・7月建設支出（前月比予想：+1.1％、6月：-0.7％）
・02:00 ブレイナード米FRB理事バーチャル討論会参加（新金融政策の枠組み
）《KK》
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