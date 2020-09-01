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メディネット　9月1日より医療機関への新型コロナウィルス迅速抗体検査キット販売開始

2020年9月1日 12:48

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記事提供元：フィスコ


*12:48JST メディネット---9月1日より医療機関への新型コロナウィルス迅速抗体検査キット販売開始
メディネット<2370>は8月31日、TBG Biotechnology Corporation(以下TBG)製造の新型コロナウィルス感染症向け迅速抗体検査キット(製品名SARS-CoV-2IgG/IgM Rapid Test Kit)を、9月1日より順次取引先医療機関等に販売提供することを発表。

TBGは同社がγδT細胞培養加工技術を導出する契約を締結したMedigen Biotechnology Corporation(以下MBC)の関連企業で、同社は契約に基づきMBCから当該製品を輸入し日本国内で販売を行う。
当該検査キットは、EUではCEマークを取得済。現在、米国食品医薬品局に緊急時使用許可を申請し審査中だが、米国内の臨床検査室改善法(CLIA)認定済の臨床検査室への販売をはじめとして、世界各国で販売が開始されている。《ST》

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