関連記事
*12:37JST 【M&A速報：2020/09/01（1）】ティーガイア、富士通パーソナルズの携帯電話等販売事業承継会社を買収
■ティーガイア<3738>、富士通パーソナルズの携帯電話等販売事業承継会社を約287億円で買収 富士通<6702>から株式取得
■シェア買いアプリ「カウシェ」提供のX Asia、資金調達を実施
■IP開発などのCHET Group、DVD・アプリ開発等のSOFT CONTENTS MANAGEMENTをグループ化 社名を「CHET Marketing」に変更
■北大発ベンチャーでエッジAIカメラソリューション提供のAWL、総合レンタルサービスのカタギリ・コーポレーションと資本業務提携
■丸紅建材リース<9763>と伊藤忠丸紅鉄鋼の合弁会社、中国の瑞馬丸建(安徽)工程支護科技に出資
■新生銀行<8303>、ニュージーランド最大手のノンバンクUDC Finance社の買収完了 約6.59億ニュージーランドドル
■宮崎銀行<8393>、SBIホールディングス<8473>傘下で次世代金融インフラ提供のマネータップに資本参加
■加賀電子<8154>、旭東電気の民事再生支援に関するスポンサー契約を締結
■ちくぎん地域活性化ファンド、ブロックチェーンのプロダクト・サービス企画会社グッドラックスリーの新株予約権付社債を引き受け
■「Freeride World Tour」の国際競技連盟であるスイスFWT Management、子会社FWTジャパンの日本国内事業をPioneerworkに移管
■だいし創業支援ファンド、イベント企画・祭具製造などのさどやニッポンに出資
■東日本銀行地域企業活性化ファンド、投資先3社を決定
■日本紙パルプ商事<8032>、傘下の福田三商と小矢澤商店を合併
■メリルリンチ日本証券、11月1日付で商号を「BofA証券」に変更
■米ダルトン・インベストメンツ・エルエルシー、プレステージ・インターナショナル<4290>の株式を一部売却 出資比率9.03％に
■アサヒ衛陶<5341>、新株式と新株予約権を発行
■LEDビジョン事業のプロテラスなどを傘下にもつテラスHD、アビックス<7836>に10.38％出資
■三菱商事<8058>子会社の三菱商事エネルギー、貨物自動車向け石油製品販売の太陽鉱油に出資
■塩野義製薬<4507>子会社のシオノギファーマ、長瀬産業<8012>子会社のナガセ医薬品を買収
■明治21年創業の丸石製薬、阪大発創薬スタートアップのクリングルファーマと資本業務提携
■日本産業推進機構グループ、ドームから「DNS」ブランドのスポーツニュートリション事業を譲り受け
■ブティックス<9272>、中国合弁会社である杭州方布健康科技の保有持ち分を譲渡 合弁解消
■ユニカフェ<2597>、子会社カップスの一部保有株式を親会社UCCホールディングスに譲渡
■楽天<4755>と東急<9005>、データマーケティングソリューション提供の「楽天東急プランニング」を共同設立
■BEENOS<3328>とロコンド<3558>、越境ECで業務提携
■菱洋エレクトロ<8068>、自己株TOBを実施
■東京きらぼしFG<7173>とAGSコンサルティング、「A&KCメザニン・ファイナンス1号投資事業有限責任組合」の設立を発表
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
個別株の最新ニュース
- クオールホールディングス QR決済サービスを全国709店舗の薬局に導入、タッチレス決済を強化。コロナ感染拡大防止にも 9/ 1 12:27
- アンジェス AMED「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）に対するワクチン開発」（2次公募）に採択 9/ 1 12:18
- ＣＡＩＣＡ フィスコ仮想通貨取引所に対する業務改善命令の報告終了に関するお知らせを発表 9/ 1 12:12
- ソフト99コーポは今期だけ9月末の臨時株主優待が好感され戻り高値に進む 9/ 1 11:42
- ジーテクトが戻り高値、ホンダの新EV発表から動意を強めジリ高基調 9/ 1 11:41
広告
広告
広告