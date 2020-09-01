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【M&A速報：2020/09/01（1）】ティーガイア、富士通パーソナルズの携帯電話等販売事業承継会社を買収

2020年9月1日 12:37

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記事提供元：フィスコ


*12:37JST 【M&A速報：2020/09/01（1）】ティーガイア、富士通パーソナルズの携帯電話等販売事業承継会社を買収
■ティーガイア<3738>、富士通パーソナルズの携帯電話等販売事業承継会社を約287億円で買収　富士通<6702>から株式取得

■シェア買いアプリ「カウシェ」提供のX Asia、資金調達を実施

■IP開発などのCHET Group、DVD・アプリ開発等のSOFT CONTENTS MANAGEMENTをグループ化　社名を「CHET Marketing」に変更

■北大発ベンチャーでエッジAIカメラソリューション提供のAWL、総合レンタルサービスのカタギリ・コーポレーションと資本業務提携

■丸紅建材リース<9763>と伊藤忠丸紅鉄鋼の合弁会社、中国の瑞馬丸建(安徽)工程支護科技に出資

■新生銀行<8303>、ニュージーランド最大手のノンバンクUDC Finance社の買収完了　約6.59億ニュージーランドドル

■宮崎銀行<8393>、SBIホールディングス<8473>傘下で次世代金融インフラ提供のマネータップに資本参加

■加賀電子<8154>、旭東電気の民事再生支援に関するスポンサー契約を締結

■ちくぎん地域活性化ファンド、ブロックチェーンのプロダクト・サービス企画会社グッドラックスリーの新株予約権付社債を引き受け

■「Freeride World Tour」の国際競技連盟であるスイスFWT Management、子会社FWTジャパンの日本国内事業をPioneerworkに移管

■だいし創業支援ファンド、イベント企画・祭具製造などのさどやニッポンに出資

■東日本銀行地域企業活性化ファンド、投資先3社を決定

■日本紙パルプ商事<8032>、傘下の福田三商と小矢澤商店を合併

■メリルリンチ日本証券、11月1日付で商号を「BofA証券」に変更

■米ダルトン・インベストメンツ・エルエルシー、プレステージ・インターナショナル<4290>の株式を一部売却　出資比率9.03％に

■アサヒ衛陶<5341>、新株式と新株予約権を発行

■LEDビジョン事業のプロテラスなどを傘下にもつテラスHD、アビックス<7836>に10.38％出資

■三菱商事<8058>子会社の三菱商事エネルギー、貨物自動車向け石油製品販売の太陽鉱油に出資

■塩野義製薬<4507>子会社のシオノギファーマ、長瀬産業<8012>子会社のナガセ医薬品を買収

■明治21年創業の丸石製薬、阪大発創薬スタートアップのクリングルファーマと資本業務提携

■日本産業推進機構グループ、ドームから「DNS」ブランドのスポーツニュートリション事業を譲り受け

■ブティックス<9272>、中国合弁会社である杭州方布健康科技の保有持ち分を譲渡　合弁解消

■ユニカフェ<2597>、子会社カップスの一部保有株式を親会社UCCホールディングスに譲渡

■楽天<4755>と東急<9005>、データマーケティングソリューション提供の「楽天東急プランニング」を共同設立

■BEENOS<3328>とロコンド<3558>、越境ECで業務提携

■菱洋エレクトロ<8068>、自己株TOBを実施

■東京きらぼしFG<7173>とAGSコンサルティング、「A&KCメザニン・ファイナンス1号投資事業有限責任組合」の設立を発表

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》

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