

*08:29JST 9/1

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（23139.76、+257.11）

・ナスダック総合指数は上昇（11775.46、+79.82）

・1ドル105円80-90銭

・米長期金利は低下

・日銀のETF購入

・米経済対策効果への期待

・コロナ向けワクチン開発の進展

弱気材料

・NYダウは下落（28430.05、-223.82）

・シカゴ日経225先物は下落（23100、大阪比-60）

・SOX指数は下落（2260.43、-3.71）

・VIX指数は上昇（26.41、+3.45）

・米原油先物は下落（42.61、-0.36）

・コロナ流行の長期化

・米中対立

・新首相選出までの政治的空白

留意事項

・有効求人倍率（7月）

・完全失業率（7月）

・法人企業統計（4-6月）

・製造業PMI（8月）

・自動車販売台数（8月）

・日銀債券市場サーベイ（8月）

・豪経常収支（4-6月）

・中国財新製造業PMI（8月）

・インド製造業PMI（8月）

・独失業率（8月）

・ユーロ圏製造業PMI（8月）

・ユーロ圏失業率（7月）

・ユーロ圏消費者物価指数（8月）

・米ISM製造業景況指数（8月）

・米建設支出（7月）《ST》