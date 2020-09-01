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9/1の強弱材料

2020年9月1日 08:29

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記事提供元：フィスコ


*08:29JST 9/1
[強弱材料]

強気材料
・日経平均は上昇（23139.76、+257.11）
・ナスダック総合指数は上昇（11775.46、+79.82）
・1ドル105円80-90銭
・米長期金利は低下
・日銀のETF購入
・米経済対策効果への期待
・コロナ向けワクチン開発の進展

弱気材料
・NYダウは下落（28430.05、-223.82）
・シカゴ日経225先物は下落（23100、大阪比-60）
・SOX指数は下落（2260.43、-3.71）
・VIX指数は上昇（26.41、+3.45）
・米原油先物は下落（42.61、-0.36）
・コロナ流行の長期化
・米中対立
・新首相選出までの政治的空白

留意事項
・有効求人倍率（7月）
・完全失業率（7月）
・法人企業統計（4-6月）
・製造業PMI（8月）
・自動車販売台数（8月）
・日銀債券市場サーベイ（8月）
・豪経常収支（4-6月）
・中国財新製造業PMI（8月）
・インド製造業PMI（8月）
・独失業率（8月）
・ユーロ圏製造業PMI（8月）
・ユーロ圏失業率（7月）
・ユーロ圏消費者物価指数（8月）
・米ISM製造業景況指数（8月）
・米建設支出（7月）《ST》

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