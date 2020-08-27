VANSのスニーカー「オールドスクール」ローズ バッド限定モデル

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記事提供元：ファッションプレス
VANS(ヴァンズ)のスニーカー「オールドスクール(OLD SKOOL)」のローズ バッド(ROSE BUD)限定モデルが、2020年8月26日(水)、ローズ バッド各店およびオンラインストアにて発売される。
ローズ バッド限定の「オールドスクール」は、スモーキーなパープルカラーを基調に、チェッカーボード柄をエンボスで施したシューズだ。
上品なパープルカラーのアッパーにホワイトソールを組み合わせ、カジュアルすぎず、秋のコーディネートにマッチする雰囲気に仕上げた。
【詳細】
ローズ バッド限定「オールドスクール」
発売日：2020年8月26日(水)
取扱店舗：ローズ バッド各店・オンラインストア
価格：9,000円＋税
サイズ：5 / 5H / 6 / 6H
【問い合わせ先】
ローズ バッド 新宿店
TEL：03-5368-2767
関連キーワードスニーカー、VANS（ヴァンズ）
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