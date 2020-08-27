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VANSのスニーカー「オールドスクール」ローズ バッド限定モデル

2020年8月27日 17:30

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記事提供元：ファッションプレス

　VANS(ヴァンズ)のスニーカー「オールドスクール(OLD SKOOL)」のローズ バッド(ROSE BUD)限定モデルが、2020年8月26日(水)、ローズ バッド各店およびオンラインストアにて発売される。

　ローズ バッド限定の「オールドスクール」は、スモーキーなパープルカラーを基調に、チェッカーボード柄をエンボスで施したシューズだ。

　上品なパープルカラーのアッパーにホワイトソールを組み合わせ、カジュアルすぎず、秋のコーディネートにマッチする雰囲気に仕上げた。

【詳細】
ローズ バッド限定「オールドスクール」
発売日：2020年8月26日(水)
取扱店舗：ローズ バッド各店・オンラインストア
価格：9,000円＋税
サイズ：5 / 5H / 6 / 6H

【問い合わせ先】
ローズ バッド 新宿店
TEL：03-5368-2767

※本記事はファッションプレスニュースから配信されたものです。ファッションプレスでは、ブランド、デザイナー情報、歴史などファッション業界の情報をお届けしています。

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