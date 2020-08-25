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25日の日本国債市場概況：債券先物は151円88銭で終了

2020年8月25日 17:42

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記事提供元：フィスコ


*17:42JST 25日の日本国債市場概況：債券先物は151円88銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2020年9月限
寄付151円91銭 高値151円99銭 安値151円85銭 引け151円88銭
売買高総計18032枚

2年 415回 -0.120％
5年 144回 -0.090％
10年 359回 0.025％
20年 173回 0.405％

債券先物9月限は、151円91銭で取引を開始。財務省が実施した20年債入札の結果が順調だったことから買いが強まり、151円99銭まで上げた。その後、米長期金利の上昇や株高・円安を受けて売られ、151円85銭まで下げた。現物債の取引では、2年債、5年債、10年債が売られ、20年債が買われた。

＜米国債概況＞
2年債は0.16％、10年債は0.67％、30年債は1.38％近辺で推移。
債券利回りは上昇。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は-0.47％、英国債は0.22％、オーストラリア10年債は0.88％、NZ10年債は0.52％。（気配値）


[本日の主要政治・経済イベント]
・22:00　米・6月FHFA住宅価格指数（前月比予想：+0.3％、5月：-0.3％）
・22:00　米・6月S&PコアロジックCS20都市住宅価格指数（前年比予想：+3.60％、5月：+3.69％）
・23:00　米・7月新築住宅販売件数（予想：79.0万戸、6月：77.6万戸）
・23:00　米・8月消費者信頼感指数（予想：93.0、7月：92.6）
・23:00　米・8月リッチモンド連銀製造業指数（予想：10、7月：10）
・02:00　米財務省2年債入札
・04:25　デイリー米サンフランシスコ連銀総裁がオンライン討論会参加《KK》

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