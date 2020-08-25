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記事提供元：フィスコ
*08:20JST 8/25
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（22985.51、+65.21）
・NYダウは上昇（28308.46、+378.13）
・ナスダック総合指数は上昇（11379.72、+67.92）
・シカゴ日経225先物は上昇（23170、大阪比+170）
・1ドル105円90-00銭
・SOX指数は上昇（2219.37、+21.04）
・VIX指数は低下（22.37、-0.17）
・米原油先物は上昇（42.62、+0.28）
・日銀のETF購入
・米経済対策効果への期待
・コロナ向けワクチン開発の進展
弱気材料
・米長期金利は上昇
・コロナ感染者数の増加
・米中対立の長期化
・安倍内閣の支持率低下
留意事項
・毎月勤労統計確報（6月）
・白物家電出荷額（7月）
・外食売上高（7月）
・インターファクトリーが東証マザーズに新規上場
・独Ifo企業景況感指数（8月）
・米S&P/コアロジックCS20都市住宅価格指数（6月）
・米FHFA住宅価格指数（6月）
・米新築住宅販売件数（7月）
・米消費者信頼感指数（8月）《ST》
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