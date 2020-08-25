

*08:20JST 8/25

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（22985.51、+65.21）

・NYダウは上昇（28308.46、+378.13）

・ナスダック総合指数は上昇（11379.72、+67.92）

・シカゴ日経225先物は上昇（23170、大阪比+170）

・1ドル105円90-00銭

・SOX指数は上昇（2219.37、+21.04）

・VIX指数は低下（22.37、-0.17）

・米原油先物は上昇（42.62、+0.28）

・日銀のETF購入

・米経済対策効果への期待

・コロナ向けワクチン開発の進展

弱気材料

・米長期金利は上昇

・コロナ感染者数の増加

・米中対立の長期化

・安倍内閣の支持率低下

留意事項

・毎月勤労統計確報（6月）

・白物家電出荷額（7月）

・外食売上高（7月）

・インターファクトリーが東証マザーズに新規上場

・独Ifo企業景況感指数（8月）

・米S&P/コアロジックCS20都市住宅価格指数（6月）

・米FHFA住宅価格指数（6月）

・米新築住宅販売件数（7月）

・米消費者信頼感指数（8月）《ST》