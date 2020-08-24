

*17:26JST 24日の日本国債市場概況：債券先物は151円97銭で終了

＜円債市場＞

長期国債先物2020年9月限

寄付151円92銭 高値151円98銭 安値151円90銭 引け151円97銭

売買高総計10141枚

2年 415回 -0.120％

5年 144回 -0.090％

10年 359回 0.025％

20年 173回 0.415％

債券先物9月限は、151円92銭で取引を開始。前週末NY市場での米長期金利低下を受けて買いが先行したほか、明日の20年債入札を前に持ち高調整が一巡して先回り的な買いも入ったといわれ、151円90銭から151円98銭まで上げた。現物債の取引では、全年限が買われた。

＜米国債概況＞

2年債は0.15％、10年債は0.63％、30年債は1.34％近辺で推移。

債券利回りは横ばい。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は-0.50％、英国債は0.21％、オーストラリア10年債は0.85％、NZ10年債は0.56％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

・21:30 米・7月シカゴ連銀全米活動指数（予想：3.70、6月：4.11）《KK》