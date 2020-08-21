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*10:18JST 出来高変化率ランキング（9時台）～グリー、GMOTECHなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [8月21日 09:50 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<6026>* GMOTECH 65700 14500 353.1% 16.89%
<2151>* タケエイ 435600 116740 273.14% -9.84%
<6093>* エスクローAJ 2333900 748120 211.97% 0.64%
<4496>* コマースワン 443700 150600 194.62% 13.56%
<7607>* 進和 136600 46840 191.63% 1.22%
<7777>* 3Dマトリクス 1356300 554640 144.54% 7.16%
<2749>* JPHD 659800 286120 130.6% 1.07%
<9267>* Genky 118800 53780 120.9% -4.95%
<7520>* エコス 97500 44200 120.59% -0.96%
<7630>* 壱番屋 129900 61800 110.19% -0.19%
<3002>* グンゼ 162200 78660 106.2% 0.95%
<7806>* MTG 521200 302520 72.29% 6.61%
<7545>* 西松屋チェ 2275800 1365660 66.64% 6.01%
<7093>* アディッシュ 69400 43680 58.88% 7.72%
<3632>* グリー 1810600 1140040 58.82% -9.27%
<8876>* リログループ 565400 356180 58.74% 12.8%
<3222>* U.S.M.H 485800 316560 53.46% -1.04%
<3046>* ジンズHD 131100 88640 47.9% -0.14%
<7033>* MSOL 199700 140720 41.91% 5%
<3048>* ビックカメラ 933800 690520 35.23% 2.18%
<3463>* いちごホテ 563 418.4 34.56% 1.81%
<9418>* USENNEX 200700 151300 32.65% 2.69%
<6862>* ミナトHD 475300 360800 31.74% 10.1%
<6625>* JALCOHD 349000 265420 31.49% 2.71%
<4465>* ニイタカ 106900 81360 31.39% -6.17%
<3232>* 三交GHD 234500 182300 28.63% 1.4%
<3221>* ヨシックス 30600 24040 27.29% 4.15%
<2176>* イナリサーチ 45300 35920 26.11% 0.41%
<9946>* ミニストップ 146000 119160 22.52% 0.59%
<8278>* フジ 164200 135320 21.34% 0.96%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《ST》
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