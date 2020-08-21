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出来高変化率ランキング（9時台）～グリー、GMOTECHなどがランクイン

2020年8月21日 10:18

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記事提供元：フィスコ


*10:18JST 出来高変化率ランキング（9時台）～グリー、GMOTECHなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[8月21日　09:50　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<6026>* GMOTECH　　 65700 　14500　 353.1% 16.89%
<2151>* タケエイ　　　　　　435600 　116740　 273.14% -9.84%
<6093>* エスクローAJ　　　2333900 　748120　 211.97% 0.64%
<4496>* コマースワン　　　　443700 　150600　 194.62% 13.56%
<7607>* 進和　　　　　　　　136600 　46840　 191.63% 1.22%
<7777>* 3Dマトリクス　　　1356300 　554640　 144.54% 7.16%
<2749>* JPHD　　　　　　659800 　286120　 130.6% 1.07%
<9267>* Genky　　　　　118800 　53780　 120.9% -4.95%
<7520>* エコス　　　　　　　97500 　44200　 120.59% -0.96%
<7630>* 壱番屋　　　　　　　129900 　61800　 110.19% -0.19%
<3002>* グンゼ　　　　　　　162200 　78660　 106.2% 0.95%
<7806>* MTG　　　　　　　521200 　302520　 72.29% 6.61%
<7545>* 西松屋チェ　　　　　2275800 　1365660　 66.64% 6.01%
<7093>* アディッシュ　　　　69400 　43680　 58.88% 7.72%
<3632>* グリー　　　　　　　1810600 　1140040　 58.82% -9.27%
<8876>* リログループ　　　　565400 　356180　 58.74% 12.8%
<3222>* U.S.M.H　　　485800 　316560　 53.46% -1.04%
<3046>* ジンズHD　　　　　131100 　88640　 47.9% -0.14%
<7033>* MSOL　　　　　　199700 　140720　 41.91% 5%
<3048>* ビックカメラ　　　　933800 　690520　 35.23% 2.18%
<3463>* いちごホテ　　　　　563 　418.4　 34.56% 1.81%
<9418>* USENNEX　　　200700 　151300　 32.65% 2.69%
<6862>* ミナトHD　　　　　475300 　360800　 31.74% 10.1%
<6625>* JALCOHD　　　349000 　265420　 31.49% 2.71%
<4465>* ニイタカ　　　　　　106900 　81360　 31.39% -6.17%
<3232>* 三交GHD　　　　　234500 　182300　 28.63% 1.4%
<3221>* ヨシックス　　　　　30600 　24040　 27.29% 4.15%
<2176>* イナリサーチ　　　　45300 　35920　 26.11% 0.41%
<9946>* ミニストップ　　　　146000 　119160　 22.52% 0.59%
<8278>* フジ　　　　　　　　164200 　135320　 21.34% 0.96%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《ST》

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