マーケット RSS

 

NY外為：ドル戻りも鈍い、追加財政策への期待薄れる

2020年8月19日 03:26

小

中

大

印刷

記事提供元：フィスコ


*03:26JST NY外為：ドル戻りも鈍い、追加財政策への期待薄れる


NY外為市場ではドルの戻りも鈍い。米国の追加財政策への期待が薄れ、景気見通しも悪化。共和党上院が提示する追加財政策案は週300ドルの失業保険補助を含めたより規模の小さいものになるようだ。そのほか、中小企業支援、追加郵政支援、新型ウイルス感染の従業員の訴訟に対する雇用主保護などが含まれるという。一方、民主党は当初の3.5兆ドル規模から1兆ドル削減したものの、共和党案との差はかけ離れている。

ドル・円は105円40−45銭の安値圏でもみ合い。ユーロ・ドルは1.19ドル台前半で推移した。ポンド・ドルは一段高となり1.3244ドルまで上昇し1月来の高値を更新。《KY》

関連記事

スポンサードリンク

東京株式市場の最新ニュース

RSS

もっと見る

» 東京株式市場の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. アップルが株式分割　対NYダウ構成比は11.3%から2.8%まで下落する見通し
  2. 相場展望8月17日号　バフェット氏、銀行株売却で現金は過去最高15兆円　米恐怖指数、現在22.05⇒10月限3..
  3. 日経平均テクニカル:小幅続落、陰線も長い下ヒゲ
  4. NY原油：反発で42.89ドル、ドル安などを意識した買いが入る
  5. 【特集】GPIFの持株比率上位銘柄から一工夫、有望株として勝ち組・負け組銘柄
  1. 投資信託で失敗する人がやっている3つのこと
  2. 【ドル円・8月第2週】やはり反発、週明けから短期の節目【テクニカル分析】
  3. アップルが株式分割　対NYダウ構成比は11.3%から2.8%まで下落する見通し
  4. 相場展望8月14日号　米大統領選、株価はトランプ上昇・バイデン一時下落か トランプ減税：バイデン増税、他の政策..
  5. 相場展望8月17日号　バフェット氏、銀行株売却で現金は過去最高15兆円　米恐怖指数、現在22.05⇒10月限3..
  1. 【ドル円・7月第4週】「やはり戻り売り」来週以降の展開は超重要【テクニカル分析】
  2. 相場展望7月22日号　トランプ氏挽回で、南シナ海人工島破壊、株式市場暴落も　大統領選挙前の8月中旬～10月末は警戒
  3. 相場展望8月11日号　米国株は材料出尽くしで、今週がピークの可能性
  4. 相場展望8月5日号　日本の8月は特異月、10年連続の外国人売越し、警戒　中国長江・淮河の流域大洪水で中国食糧危..
  5. 【注目銘柄】日機装は続落も減益業績を織り込み下値に割安コロナ関連株が交錯

広告

写真で見るニュース

  • (c) 123rf
  • トヨタ・ヤリス（画像: トヨタ自動車の発表資料より）
  • MEGAドン・キホーテ宮崎橘通店のイメージ（PPIH発表資料より）
  • 展示のイメージ。（画像: グループPSAジャパンの発表資料より）
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

(c) 123rf

アップルが株式分割　対NYダウ構成比は11.3%から2.8%まで下落する見通し

トヨタ・GRヤリス・RS (プロトタイプ)（画像: トヨタ自動車の発表資料より）

ホモロゲーション車両が背負う決意 (1) トヨタ・GRヤリスWRC　日産・GTR NISMO GT3

相場展望8月17日号　バフェット氏、銀行株売却で現金は過去最高15兆円　米恐怖指数、現在22.05⇒10月限30.6と先行き注意

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. デイトレード
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. 99%の人が気づいていないお金の正体