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記事提供元：フィスコ
*03:26JST NY外為：ドル戻りも鈍い、追加財政策への期待薄れる
NY外為市場ではドルの戻りも鈍い。米国の追加財政策への期待が薄れ、景気見通しも悪化。共和党上院が提示する追加財政策案は週300ドルの失業保険補助を含めたより規模の小さいものになるようだ。そのほか、中小企業支援、追加郵政支援、新型ウイルス感染の従業員の訴訟に対する雇用主保護などが含まれるという。一方、民主党は当初の3.5兆ドル規模から1兆ドル削減したものの、共和党案との差はかけ離れている。
ドル・円は105円40−45銭の安値圏でもみ合い。ユーロ・ドルは1.19ドル台前半で推移した。ポンド・ドルは一段高となり1.3244ドルまで上昇し1月来の高値を更新。《KY》
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