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今日の注目スケジュール：工作機械受注、英GDP速報値、米消費者物価コア指数など

2020年8月12日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：工作機械受注、英GDP速報値、米消費者物価コア指数など
＜国内＞
08:50　マネーストック(7月)
10:00　営業毎旬報告(8月10日現在、日本銀行)
15:00　工作機械受注(7月)　-32.1％


＜海外＞
11:00　NZ・ニュージーランド準備銀行(中央銀行)が政策金利発表　0.25％　0.25％
15:00　英・鉱工業生産指数(6月) 　6.0％
15:00　英・商品貿易収支(6月)　-28.05億ポンド
15:00　英・GDP速報値(4-6月)　-1.7％
18:00　欧・ユーロ圏鉱工業生産指数(6月)　12.0％　12.4％
21:00　ブ・小売売上高(6月)
21:30　米・消費者物価コア指数(7月)　1.1％　1.2％
27:00　米・財政収支(7月)　-8641億ドル


印・貿易収支(7月、15日までに)　7.9億ドル

米・ボストン連銀総裁がオンラインで講演

米・ダラス連銀総裁が質疑応答に参加

米・サンフランシスコ連銀総裁がオンライン討論会に参加


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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