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記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：工作機械受注、英GDP速報値、米消費者物価コア指数など
＜国内＞
08:50 マネーストック(7月)
10:00 営業毎旬報告(8月10日現在、日本銀行)
15:00 工作機械受注(7月) -32.1％
＜海外＞
11:00 NZ・ニュージーランド準備銀行(中央銀行)が政策金利発表 0.25％ 0.25％
15:00 英・鉱工業生産指数(6月) 6.0％
15:00 英・商品貿易収支(6月) -28.05億ポンド
15:00 英・GDP速報値(4-6月) -1.7％
18:00 欧・ユーロ圏鉱工業生産指数(6月) 12.0％ 12.4％
21:00 ブ・小売売上高(6月)
21:30 米・消費者物価コア指数(7月) 1.1％ 1.2％
27:00 米・財政収支(7月) -8641億ドル
印・貿易収支(7月、15日までに) 7.9億ドル
米・ボストン連銀総裁がオンラインで講演
米・ダラス連銀総裁が質疑応答に参加
米・サンフランシスコ連銀総裁がオンライン討論会に参加
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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