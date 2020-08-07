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今日の注目スケジュール：家計支出、独鉱工業生産指数、米非農業部門雇用者数など

2020年8月7日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：家計支出、独鉱工業生産指数、米非農業部門雇用者数など
＜国内＞
08:30　毎月勤労統計-現金給与総額(6月)　-3.0％　-2.3％
08:30　実質賃金総額(6月)　-3.9％　-2.3％
08:30　家計支出(6月)　-7.6％　-16.2％
14:00　景気先行CI指数(6月)　84.9　78.4
14:00　景気一致指数(6月)　77.1　73.4


ティアンドエスが東証マザーズに新規上場(公開価格:2800円)

コール市場残高(7月、日本銀行)


＜海外＞
15:00　独・貿易収支(6月)　70億ユーロ
15:00　独・経常収支(6月)　65億ユーロ
15:00　独・鉱工業生産指数(6月)　7.2％　7.8％
21:00　ブ・IBGEインフレ率IPCA(7月)　0.26％
21:30　加・失業率(7月)　　12.3％
21:30　米・非農業部門雇用者数(7月)　163.5万人　480.0万人
21:30　米・失業率(7月)　10.5％　11.1％
21:30　米・平均時給(7月)　4.2％　5.0％
23:00　米・卸売在庫(6月)　-2.0％
28:00　米・消費者信用残高(6月)　100.0億ドル　-182.8億ドル


中・外貨準備高(7月)　3兆1228億ドル　3兆1123億3千万ドル

中・貿易収支(7月)　420.5億ドル　464.2億ドル

中・経常収支(4-6月)　-337億ドル


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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