

*06:30JST 今日の注目スケジュール：家計支出、独鉱工業生産指数、米非農業部門雇用者数など

＜国内＞

08:30 毎月勤労統計-現金給与総額(6月) -3.0％ -2.3％

08:30 実質賃金総額(6月) -3.9％ -2.3％

08:30 家計支出(6月) -7.6％ -16.2％

14:00 景気先行CI指数(6月) 84.9 78.4

14:00 景気一致指数(6月) 77.1 73.4



ティアンドエスが東証マザーズに新規上場(公開価格:2800円)

コール市場残高(7月、日本銀行)



＜海外＞

15:00 独・貿易収支(6月) 70億ユーロ

15:00 独・経常収支(6月) 65億ユーロ

15:00 独・鉱工業生産指数(6月) 7.2％ 7.8％

21:00 ブ・IBGEインフレ率IPCA(7月) 0.26％

21:30 加・失業率(7月) 12.3％

21:30 米・非農業部門雇用者数(7月) 163.5万人 480.0万人

21:30 米・失業率(7月) 10.5％ 11.1％

21:30 米・平均時給(7月) 4.2％ 5.0％

23:00 米・卸売在庫(6月) -2.0％

28:00 米・消費者信用残高(6月) 100.0億ドル -182.8億ドル



中・外貨準備高(7月) 3兆1228億ドル 3兆1123億3千万ドル

中・貿易収支(7月) 420.5億ドル 464.2億ドル

中・経常収支(4-6月) -337億ドル



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》