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記事提供元：フィスコ
*01:58JST NY外為：ユーロ、欧州引けにかけ買い戻し目立つ
_NEW_LINE__NY外為市場でユーロは欧州引けにかけて買戻しが目立った。ユーロ・ドルは1.1818ドルの安値から1.1892ドルまで上昇。ユーロ・円は124円67銭の安値から125円34銭まで戻した。ユーロ・ポンドは、英国中銀の金融政策決定やベイリー英中銀総裁の発言を受けてロンドン市場で0.8985ポンドの安値を更新後、0.9031ポンドまで上昇した。《KY》
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