マーケット RSS

 

5日の日本国債市場概況：債券先物は152円40銭で終了

2020年8月5日 17:40

小

中

大

印刷

記事提供元：フィスコ


*17:40JST 5日の日本国債市場概況：債券先物は152円40銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2020年9月限
寄付152円52銭 高値152円54銭 安値152円39銭 引け152円40銭
売買高総計18890枚

2年 415回 -0.135％
5年 144回 -0.120％
10年 359回 0.005％
20年 173回 0.375％

債券先物9月限は、152円52銭で取引を開始。前日NY市場での米長期金利低下を受けて買いが先行し、152円54銭まで上げた。その後、10年債利回りがゼロ％付近で下げ止ったことや、円高・株安が後退気味になったことで売りが優勢になり、152円39銭まで下げた。現物債の取引では、5年債が売られ、10年債と20年債が買われ、2年債はもみ合った。

＜米国債概況＞
2年債は0.11％、10年債は0.52％、30年債は1.21％近辺で推移。
債券利回りはやや上昇。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は-0.54％、英国債は0.09％、オーストラリア10年債は0.81％、NZ10年債は0.72％。（気配値）


[本日の主要政治・経済イベント]
・18:00　ユーロ圏・6月小売売上高（前月比予想：+6.1％、5月：+17.8％）
・21:15　米・7月ADP雇用統計（予想：+120.0万人、6月：+236.9万人）
・21:15　黒田日銀総裁発言要旨（コロンビア大学ビジネススクール日本経済経営研究所主催ウェビナー）
・21:30　米・6月貿易収支（予想：-502億ドル、5月：-546億ドル）
・21:30　カナダ・6月貿易収支（予想：-5.7億加ドル、5月：-6.8億加ドル）
・22:45　米・7月サービス業PMI改定値（予想：49.6、速報値：49.6）
・23:00　米・7月ISM非製造業景況指数（予想：55.0、6月：57.1）
・06:00　メスター米クリーブランド連銀総裁オンライン討論会参加《KK》

関連記事

スポンサードリンク

東京株式市場の最新ニュース

RSS

もっと見る

» 東京株式市場の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. 安全資産としての金（ゴールド）とその価格動向　後編
  2. 相場展望8月5日号　日本の8月は特異月、10年連続の外国人売越し、警戒　中国長江・淮河の流域大洪水で中国食糧危..
  3. 個人投資家・有限亭玉介：とにかく強い株を見る！コロナに負けない銘柄群【FISCOソーシャルレポーター】
  4. NY原油：続伸で41.70ドル、一時42ドル台に上昇
  5. ソニーの第1四半期決算は営業利益1%減にとどまり純利益は53%増加
  1. 【注目銘柄】日機装は続落も減益業績を織り込み下値に割安コロナ関連株が交錯
  2. 【ドル円・7月第5週】「想定通りの反発」次をどう見るか?【テクニカル分析】
  3. 国内株式市場見通し：日経平均は下値模索の展開か（訂正）
  4. 安全資産としての金（ゴールド）とその価格動向　前編
  5. 安全資産としての金（ゴールド）とその価格動向　後編
  1. 【ドル円・7月第4週】「やはり戻り売り」来週以降の展開は超重要【テクニカル分析】
  2. 相場展望7月22日号　トランプ氏挽回で、南シナ海人工島破壊、株式市場暴落も　大統領選挙前の8月中旬～10月末は警戒
  3. 【特集】温暖化防止のLNG(液化天然ガス)関連株、再生可能エエルギー関連株に注目
  4. 【注目銘柄】日機装は続落も減益業績を織り込み下値に割安コロナ関連株が交錯
  5. 日本ドライケミカルが新発想の火災抑制剤放射器、京都アニメの事件を受け消防機器メーカーとして鋭意開発

広告

写真で見るニュース

  • (c) 123rf
  • ジャンプスタートのイメージ。
  • 複合商業施設の完成イメージ（J.フロントリテイリング発表資料より）
  • 2019年4月に発売された「ジェロ」の特別仕様車「FINAL EDITION」。（画像: 三菱自動車工業の発表資料より）
  • ホンダ N-BOX用サテライトビューカメラ取付イメージ（画像：ワントップ発表資料より）
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

5年先まで使える広告代理店的プレゼンテーション術 (37)

相場展望8月3日号　米国の中国に対する『怒り』を具現化した『香港自治法』　ドル決済禁止付きで日本等の金融機関にも罰則適用

「よしもと有楽町シアター」外観イメージ（画像: 三菱地所の発表資料より）

吉本興業と東京

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. デイトレード
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. 99%の人が気づいていないお金の正体