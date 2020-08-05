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*17:40JST 5日の日本国債市場概況：債券先物は152円40銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2020年9月限
寄付152円52銭 高値152円54銭 安値152円39銭 引け152円40銭
売買高総計18890枚
2年 415回 -0.135％
5年 144回 -0.120％
10年 359回 0.005％
20年 173回 0.375％
債券先物9月限は、152円52銭で取引を開始。前日NY市場での米長期金利低下を受けて買いが先行し、152円54銭まで上げた。その後、10年債利回りがゼロ％付近で下げ止ったことや、円高・株安が後退気味になったことで売りが優勢になり、152円39銭まで下げた。現物債の取引では、5年債が売られ、10年債と20年債が買われ、2年債はもみ合った。
＜米国債概況＞
2年債は0.11％、10年債は0.52％、30年債は1.21％近辺で推移。
債券利回りはやや上昇。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は-0.54％、英国債は0.09％、オーストラリア10年債は0.81％、NZ10年債は0.72％。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・18:00 ユーロ圏・6月小売売上高（前月比予想：+6.1％、5月：+17.8％）
・21:15 米・7月ADP雇用統計（予想：+120.0万人、6月：+236.9万人）
・21:15 黒田日銀総裁発言要旨（コロンビア大学ビジネススクール日本経済経営研究所主催ウェビナー）
・21:30 米・6月貿易収支（予想：-502億ドル、5月：-546億ドル）
・21:30 カナダ・6月貿易収支（予想：-5.7億加ドル、5月：-6.8億加ドル）
・22:45 米・7月サービス業PMI改定値（予想：49.6、速報値：49.6）
・23:00 米・7月ISM非製造業景況指数（予想：55.0、6月：57.1）
・06:00 メスター米クリーブランド連銀総裁オンライン討論会参加《KK》
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