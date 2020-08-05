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記事提供元：フィスコ
*08:21JST 8/5
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（22573.66、+378.28）
・NYダウは上昇（26828.47、+164.07）
・ナスダック総合指数は上昇（10941.17、+38.37）
・SOX指数は上昇（2209.81、+32.54）
・VIX指数は低下（23.76、-0.52）
・米原油先物は上昇（41.70、+0.69）
・米長期金利は低下
・日銀のETF購入
・米景気刺激策への期待
・コロナ向けワクチン開発の進展
弱気材料
・シカゴ日経225先物は下落（22500、大阪比-90）
・1ドル105円60-70銭
・コロナ感染者数の増加
・米中対立の長期化
・安倍内閣の支持率低下
留意事項
・総合PMI（7月）
・黒田日銀総裁とイエレン前FRB議長が「ウィズコロナ時代の中央銀行」テーマに講
演
・中国財新総合PMI（7月）
・ユーロ圏総合PMI（7月）
・ユーロ圏小売売上高（6月）
・米ADP全米雇用報告（7月）
・米貿易収支（6月）
・米ISM非製造業景況指数（7月）
・米エネルギー省の石油在庫統計（先週）《ST》
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