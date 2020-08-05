

*08:21JST 8/5

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（22573.66、+378.28）

・NYダウは上昇（26828.47、+164.07）

・ナスダック総合指数は上昇（10941.17、+38.37）

・SOX指数は上昇（2209.81、+32.54）

・VIX指数は低下（23.76、-0.52）

・米原油先物は上昇（41.70、+0.69）

・米長期金利は低下

・日銀のETF購入

・米景気刺激策への期待

・コロナ向けワクチン開発の進展

弱気材料

・シカゴ日経225先物は下落（22500、大阪比-90）

・1ドル105円60-70銭

・コロナ感染者数の増加

・米中対立の長期化

・安倍内閣の支持率低下

留意事項

・総合PMI（7月）

・黒田日銀総裁とイエレン前FRB議長が「ウィズコロナ時代の中央銀行」テーマに講

演

・中国財新総合PMI（7月）

・ユーロ圏総合PMI（7月）

・ユーロ圏小売売上高（6月）

・米ADP全米雇用報告（7月）

・米貿易収支（6月）

・米ISM非製造業景況指数（7月）

・米エネルギー省の石油在庫統計（先週）《ST》