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今日の注目スケジュール：サービス業PMI、米ADP全米雇用報告、米貿易収支など

2020年8月5日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：サービス業PMI、米ADP全米雇用報告、米貿易収支など
＜国内＞
09:30　サービス業PMI(7月)　45.2
09:30　総合PMI(7月)　43.9
21:00　黒田日銀総裁とイエレン前FRB議長が「ウィズ・コロナ時代の中央銀行」をテーマに講演(ライブ配信)


＜海外＞
07:45　NZ・失業率(4-6月)　5.5％　4.2％
10:45　中・財新サービス業PMI(7月)　57.9　58.4
10:45　中・財新総合PMI(7月)　55.7
13:00　インドネシア・GDP(4-6月)　-4.61％　2.97％
14:00　印・サービス業PMI(7月)　　33.7
14:00　印・総合PMI(7月)　37.8
16:05　タイ・中央銀行が政策金利発表　0.50％　0.50％
17:00　欧・ユーロ圏総合PMI(7月)　54.8
17:00　欧・ユーロ圏サービス業PMI(7月)　55.1
18:00　欧・ユーロ圏小売売上高(6月)　8.4％　17.8％
21:15　米・ADP全米雇用報告(7月)　215.0万人　236.9万人
21:30　米・貿易収支(6月)　-503億ドル　-546億ドル
21:30　加・貿易収支(6月)　-6.8億加ドル
22:00　ブ・サービス業PMI(7月)　35.9
22:00　ブ・総合PMI(7月)　40.5
23:00　米・ISM非製造業景況指数(7月)　55.0　57.1


ブ・ブラジル中央銀行が政策金利(セリック金利）発表(6日までに)　2.00％　2.25％

米・クリーブランド連銀総裁がバーチャルイベントで講演


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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