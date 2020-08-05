

*06:30JST 今日の注目スケジュール：サービス業PMI、米ADP全米雇用報告、米貿易収支など

＜国内＞

09:30 サービス業PMI(7月) 45.2

09:30 総合PMI(7月) 43.9

21:00 黒田日銀総裁とイエレン前FRB議長が「ウィズ・コロナ時代の中央銀行」をテーマに講演(ライブ配信)



＜海外＞

07:45 NZ・失業率(4-6月) 5.5％ 4.2％

10:45 中・財新サービス業PMI(7月) 57.9 58.4

10:45 中・財新総合PMI(7月) 55.7

13:00 インドネシア・GDP(4-6月) -4.61％ 2.97％

14:00 印・サービス業PMI(7月) 33.7

14:00 印・総合PMI(7月) 37.8

16:05 タイ・中央銀行が政策金利発表 0.50％ 0.50％

17:00 欧・ユーロ圏総合PMI(7月) 54.8

17:00 欧・ユーロ圏サービス業PMI(7月) 55.1

18:00 欧・ユーロ圏小売売上高(6月) 8.4％ 17.8％

21:15 米・ADP全米雇用報告(7月) 215.0万人 236.9万人

21:30 米・貿易収支(6月) -503億ドル -546億ドル

21:30 加・貿易収支(6月) -6.8億加ドル

22:00 ブ・サービス業PMI(7月) 35.9

22:00 ブ・総合PMI(7月) 40.5

23:00 米・ISM非製造業景況指数(7月) 55.0 57.1



ブ・ブラジル中央銀行が政策金利(セリック金利）発表(6日までに) 2.00％ 2.25％

米・クリーブランド連銀総裁がバーチャルイベントで講演



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》