SLY×スタンリー・キューブリック代表作、『時計じかけのオレンジ』映画ポスター入りTシャツなど

SLY(スライ)は、映画監督スタンリー・キューブリックの作品群をモチーフにしたコレクション「スタンリー・キューブリック コレクション バイ スライ(STANLEY KUBRICK COLLECTION BY SLY)」を2020年8月7日(金)より発売する。

■キューブリック代表作3作品がモチーフに

モチーフに選ばれたのは、キューブリック監督の代表作『シャイニング』『時計じかけのオレンジ』『2001年宇宙の旅』の3作品。その中でも映画史に残る名シーンや当時のポスター、映画のタイトルロゴといった、各映画のシンボルを、SLYの再解釈によって現代へとアップデートしたTシャツ&ロングスリーブトップスが展開される。

■各作品モチーフのアイテム紹介

■『時計じかけのオレンジ』

1971年に公開されたSF映画『時計じかけのオレンジ』にフィーチャーしたロングスリーブトップスは、公開当時の映画ポスターとロゴを採用したデザインで登場。前後どちらもフロントとして着用できる2WAY仕様に加え、ハイウエストボトムスと相性抜群なショート丈に仕上げているのが特徴だ。

■『シャイニング』

1980年公開のホラー映画『シャイニング』とのコラボレーションアイテムには、劇中の印象的な台詞やシーン、映画タイトルロゴを配したロングスリーブトップスがラインナップ。インパクトのある配色で、アイキャッチに仕上げているため、シンプルなボトムスと合わせたスタイリングがおすすめだ。

■『2001年宇宙の旅』

そしてラストは、1986年公開のSF映画『2001年宇宙の旅』をモチーフにしたコラボレーションTシャツ。映画の名シーンをバックに大胆にプリントしているのが特徴で、Tシャツのカラーによってそれぞれ異なるプリントデザインをあしらっている。またメンズも着用可能な、ややゆったりとしたサイズ感の為、ストリートライクな着こなしにもぴったりだ。

■詳細

「スタンリー・キューブリック コレクション バイ スライ」

発売日:2020年8月7日(金)

取扱:SLY直営店、ザ・シェルター トーキョー 東急プラザ 表参道原宿、シェルター一部店舗

各アイテム:6,000円+税

【問い合わせ先】

バロックジャパンリミテッドコールセンター

TEL:03-6730-9191(平日 10:00~18:00) ※土日・祝・年末年始を除く

A CLOCKWORK ORANGE and all related characters and elements (C) & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. (s20)

2001: A SPACE ODYSSEY and all related characters and elements (C) & ™ Turner Entertainment Co. (s20)

THE SHINING and all related characters and elements (C) & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. (s20)