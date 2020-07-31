ＳｕｎＡｓｔｅｒｉｓ　初値1209円、公開価格を72.7％上回る／新興市場スナップショット

記事提供元：フィスコ
*14:28JST <4053> ＳｕｎＡｓｔｅｒｉｓ 1509 -
公開価格（700円）を72.7％上回る1209円で初値を付けた。会社設立は13年3月1日。産業のデジタライゼーションを推進するデジタル・クリエイティブスタジオ事業が柱。20年12月期の営業利益予想は前期比49.8％増の7.10億円。クライアント支援のクリエイティブ＆エンジニアリングやIT人材の発掘・育成を行うタレントプラットフォームが伸長する見通し。《US》
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