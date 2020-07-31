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ツクルバがストップ高、丸井Gとの資本業務提携など好感される

2020年7月31日 11:35

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記事提供元：日本インタビュ新聞社

■昨日はテレビ番組で取り上げられたと注目強まる場面が

　ツクルバ<2978>(東マ)は7月31日、急伸し、11時にかけてストップ高の900円(150円高)で売買された後も断続的にストップ高で売買されている。

　リノベーション住宅の流通に関するWebサイト「cowcamo(カウカモ)」の運営などを行い、30日朝のテレビ番組で同社の「オフィス縮小サポートサービス」が採り上げられた上、同日の夕方、丸井グループ<8252>(東1)との資本業務提携を発表。注目集中となった。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。

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