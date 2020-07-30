エンチョー　大幅高で年初来高値を更新、21年3月期第1四半期の営業利益4倍増、ホームセンター事業が伸長／新興市場スナップショット

記事提供元：フィスコ
*10:51JST <8208> エンチョー 1285 +55
大幅高で年初来高値を更新。21年3月期第1四半期（20年4-6月）の営業利益を前年同期比315.5％増の4.50億円と発表している。ホームセンター事業で新型コロナウイルス感染防止に関連する商品に加え、巣ごもり消費効果でDIY用品全般や園芸用品、収納家具などが伸びた。また、テナントの退店申入れに伴う違約金収入1.20億円を特別利益に計上し、純利益は同959.1％増の4.57億円となった。通期予想は非開示。《HH》
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