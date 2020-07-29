記事提供元：フィスコ
*08:48JST 7/29
[強弱材料]
強気材料
・米長期金利は低下
・日銀のETF購入
・米景気刺激策への期待
・コロナ向けワクチン開発の進展
弱気材料
・日経平均は下落（22657.38、-58.47）
・NYダウは下落（26379.28、-205.49）
・ナスダック総合指数は下落（10402.09、-134.18）
・シカゴ日経225先物は下落（22515、大阪比-95）
・1ドル105円00-10銭
・SOX指数は下落（2060.40、-44.22）
・VIX指数は上昇（25.44、+0.70）
・米原油先物は下落（41.04、-0.56）
・コロナ感染者数の増加
・米中対立の長期化
・安倍内閣の支持率低下
留意事項
・国債買いオペ
・雨宮正佳日銀副総裁が記者会見
・日本郵政など郵政3社社長がかんぽ不祥事で記者会見
・独輸入物価指数（6月）
・米卸売在庫（6月）
・米中古住宅販売成約指数（6月）
・米連邦公開市場委員会（FOMC）
・パウエル米連邦準備制度理事会（FRB）議長が記者会見《ST》
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