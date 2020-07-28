記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：企業向けサービス価格指数、ブ経常収支、米消費者信頼感指数など
＜国内＞
08:50 企業向けサービス価格指数(6月) 0.8％
＜海外＞
20:00 ブ・FGV建設コスト(7月) 0.32％
22:00 米・S&P/コアロジックCS20都市住宅価格指数(5月) 3.98％
22:30 ブ・経常収支(6月) 13.26億ドル
22:30 ブ・海外直接投資(6月) 25.52億ドル
23:00 米・消費者信頼感指数(7月) 96.5 98.1
米・連邦公開市場委員会(FOMC)(29日まで)
アジアインフラ投資銀行(AIIB)年次総会(29日まで、オンライン)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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