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今日の注目スケジュール：企業向けサービス価格指数、ブ経常収支、米消費者信頼感指数など

2020年7月28日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：企業向けサービス価格指数、ブ経常収支、米消費者信頼感指数など
＜国内＞
08:50　企業向けサービス価格指数(6月)　　0.8％


＜海外＞
20:00　ブ・FGV建設コスト(7月)　0.32％
22:00　米・S&P/コアロジックCS20都市住宅価格指数(5月)　3.98％
22:30　ブ・経常収支(6月)　13.26億ドル
22:30　ブ・海外直接投資(6月)　25.52億ドル
23:00　米・消費者信頼感指数(7月)　96.5　98.1


米・連邦公開市場委員会(FOMC)(29日まで)

アジアインフラ投資銀行(AIIB)年次総会(29日まで、オンライン)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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