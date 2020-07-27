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27日の日本国債市場概況：債券先物は152円31銭で終了

2020年7月27日 17:54

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記事提供元：フィスコ


*17:54JST 27日の日本国債市場概況：債券先物は152円31銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2020年9月限
寄付152円37銭 高値152円38銭 安値152円30銭 引け152円31銭
売買高総計11774枚

2年 414回 -0.140％
5年 144回 -0.115％
10年 359回 0.015％
20年 173回 0.405％

債券先物9月限は、152円37銭で取引を開始。明日の40年債入札への警戒感から売りが先行し、152円38銭から152円30銭まで下げた。その後、円高の進行を懸念した買いがみられたが上げ渋り、日中安値付近に反落して引けた。現物債の取引では、2年債が買われ、5年債、10年債、20年債が売られた。

＜米国債概況＞
2年債は0.14％、10年債は0.58％、30年債は1.22％近辺で推移。
債券利回りはやや低下。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は-0.46％、英国債は0.13％、オーストラリア10年債は0.88％、NZ10年債は0.81％。（気配値）


[本日の主要政治・経済イベント]
・21:30　米・6月耐久財受注速報値（前月比予想：+7.0％、5月：+15.7％）
・23:30　米・7月ダラス連銀製造業活動指数（予想：-4.9、6月：-6.1）
・24:30　米財務省2年債入札
・02:00　米財務省5年債入札《KK》

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