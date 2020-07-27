記事提供元：フィスコ
*16:51JST 【M&A速報：2020/07/27（2）】サイバーエージェント、プロレス関連事業子会社3社を統合
■サイバーエージェント<4751>、プロレス関連事業子会社3社を統合 新会社名は「CyberFight」
■デジタルマーケティング支援等のビービット、総額25億円の資金調達を実施
■マーチャント・バンカーズ<3121>、暗号資産交換所運営のセーシェルIDCM社と資本業務提携
■トーホー<8142>、子会社で業務用食品卸売事業のトーホーキャッシュアンドキャリーとトーホー・C&C静岡を合併
■データセクション<3905>、SES事業のFabeeeと資本業務提携 音声解析AI事業展開を強化
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》
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