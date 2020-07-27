カイノス　後場急伸、第1四半期営業利益は84%増／新興市場スナップショット

記事提供元：フィスコ
*13:25JST <4556> カイノス 982 +83
後場急伸。前引け後に21年3月期第1四半期決算を発表。営業利益は前年同期比84.3％増の1.61億円で着地している。新型コロナウイルスの影響で売上高が9.4％減の9.89億円と落ち込んだものの、営業活動の自粛や学会・セミナーなどの中止・延期に伴う活動費の減少と経費実行時期の見直しで利益が押し上げられた。通期計画に対する進捗率は35.8％。《US》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
国内新興市場の最新ニュース
- ジョルダン 急伸、大阪府とスマートシティ推進に関する協定締結を発表／新興市場スナップショット 7/27 13:05
- ピアラ 大幅続伸、30日から東証1部に上場市場変更／新興市場スナップショット 7/27 13:02
- ステムリム 大幅に反発、塩野義から一時金17億円受領、レダセムチドの受領条件達成／新興市場スナップショット 7/27 10:45
- ＡＬＢＥＲＴ 大幅に4日続伸、20年12月期第1四半期の営業利益540.5％増、受注好調で進捗率44.1％／新興市場スナップショット 7/27 09:53
- ＰＳＳ 大幅に4日続伸、国内投資促進事業で補助金上限20.23億円採択、事業計画策定へ／新興市場スナップショット 7/27 09:28
広告
広告
広告