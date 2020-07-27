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カイノス　後場急伸、第1四半期営業利益は84%増／新興市場スナップショット

2020年7月27日 13:25

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記事提供元：フィスコ


*13:25JST <4556> カイノス 982 +83
後場急伸。前引け後に21年3月期第1四半期決算を発表。営業利益は前年同期比84.3％増の1.61億円で着地している。新型コロナウイルスの影響で売上高が9.4％減の9.89億円と落ち込んだものの、営業活動の自粛や学会・セミナーなどの中止・延期に伴う活動費の減少と経費実行時期の見直しで利益が押し上げられた。通期計画に対する進捗率は35.8％。《US》

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