マーケット RSS

 

ピーバンドットコム　ジェネシス深セン金型成型工場へ設備貸与でEMS事業を加速

2020年7月22日 11:58

小

中

大

印刷

記事提供元：フィスコ


*11:58JST ピーバンドットコム---ジェネシス深セン金型成型工場へ設備貸与でEMS事業を加速
ピーバンドットコム<3559>は20日、ネオス<3627>の子会社であるIT機器開発・製造のジェネシスが新設した中国・深センの金型成型工場への設備貸与を通じて、EMS事業の加速を図ると発表。

同社はEMS(電子機器製造受託サービス)事業展開のため、昨年9月にジェネシスと業務提携し、12 月に「P板.com EMS」をリリース。
「P板.com」はプリント基板のネット通販販売サイト。非対面で手軽に利用でき、ウィズコロナ時代の働き方において、採用しやすいサービス。受注体制強化のため、「P 板.com EMS」の提携先であるジェネシスが新設した、電子機器製造に不可欠である金型成型工場に設備の一部を貸与することで、両社の連携を強化し、小ロット・多品種の製造によりフレキシブルに対応可能とする。《ST》

スポンサードリンク

個別株の最新ニュース

RSS

もっと見る

» 個別株の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. 相場展望7月22日号　トランプ氏挽回で、南シナ海人工島破壊、株式市場暴落も　大統領選挙前の8月中旬～10月末は警戒
  2. 第一三共が出直り強める、英国アストラゼネカの新型コロナワクチン報道で注目再燃
  3. アスカネットは空中結像ASKA3Dプレートの量産期入りが接近
  4. 小田原エンジは「世界の名だたる自動車会社を陰で支える」と伝えられ買い気配のままストップ高
  5. フィードフォースは21年5月期大幅増収増益予想
  1. 相場展望7月22日号　トランプ氏挽回で、南シナ海人工島破壊、株式市場暴落も　大統領選挙前の8月中旬～10月末は警戒
  2. 『量子暗号通信』開発で国家プロジェクト始動へ　注目株は?
  3. ”バイデン大統領”が誕生した時のマーケットの反応は?
  4. 投資運用で注視すべき主要なアメリカ経済指標とは　前編
  5. 第一三共が出直り強める、英国アストラゼネカの新型コロナワクチン報道で注目再燃
  1. ウシオ電機は紫外線殺菌・ウイルス不活化ユニット「Care222」が注目され2日続伸
  2. 相場展望6月23日号　株式相場の流れが変化する『潮目の兆し』か? 乱高下し始め、上昇の危うさが膨らむ。8月頃注意?
  3. 帝人は「洗える！冷感マスク」が注目され反発して始まる
  4. NY外為：リスク回避が後退、ウイルスワクチン治験の良好な結果を好感
  5. 【特集】温暖化防止のLNG(液化天然ガス)関連株、再生可能エエルギー関連株に注目

広告

写真で見るニュース

  • 画像はイメージです。
  • NX300h 特別仕様車“Spice & Chic”（トヨタ自動車の発表資料より）
  • 1968年、L10Bにマイナーチェンジしてクーラーが装備可能となったコスモスポーツ ©sawahajime
  • 世界初公開されたクロスオーバーEV「アリア」（画像：日産自動車の発表資料より）
  • (c) 123rf
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

相場展望7月22日号　トランプ氏挽回で、南シナ海人工島破壊、株式市場暴落も　大統領選挙前の8月中旬～10月末は警戒

日産・アリアの発表。（画像: 日産自動車の発表資料より）

2021年EVラッシュ　日産・アリアのライバル　筆頭はテスラ・モデルYか　背景はEU規制

バルトネラ属細菌が血管内皮細胞に作用する仕組み（画像: 藤田医科大学の発表資料より）

「血管新生」引き起こす因子を細菌から初めて発見　創薬などに期待　藤田医科大

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. デイトレード
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. 99%の人が気づいていないお金の正体