

*11:58JST ピーバンドットコム---ジェネシス深セン金型成型工場へ設備貸与でEMS事業を加速

ピーバンドットコム<3559>は20日、ネオス<3627>の子会社であるIT機器開発・製造のジェネシスが新設した中国・深センの金型成型工場への設備貸与を通じて、EMS事業の加速を図ると発表。

同社はEMS(電子機器製造受託サービス)事業展開のため、昨年9月にジェネシスと業務提携し、12 月に「P板.com EMS」をリリース。

「P板.com」はプリント基板のネット通販販売サイト。非対面で手軽に利用でき、ウィズコロナ時代の働き方において、採用しやすいサービス。受注体制強化のため、「P 板.com EMS」の提携先であるジェネシスが新設した、電子機器製造に不可欠である金型成型工場に設備の一部を貸与することで、両社の連携を強化し、小ロット・多品種の製造によりフレキシブルに対応可能とする。《ST》