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セルシード　大幅に反落、第三者割当で新株予約権3万5000発行、最大24.55％の希薄化懸念／新興市場スナップショット

2020年7月22日 10:39

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記事提供元：フィスコ


*10:39JST <7776> セルシード 366 -13
大幅に反落。第三者割当で第19回新株予約権3万5000個（潜在株式数350万株）を発行すると発表している。割当日は8月6日、割当先はバークレイズ・バンク。調達資金の約13億円は研究開発資金（8.22億円）や運転資金（4.73億円）に充てる。6月30日現在の発行済株式総数は1425万9419株で、最大24.55％の希薄化が生じる可能性があることが懸念され、売り優勢となっている。《HH》

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