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出来高変化率ランキング（9時台）～富士通ゼネ、日医工などがランクイン

2020年7月22日 10:20

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記事提供元：フィスコ


*10:20JST 出来高変化率ランキング（9時台）～富士通ゼネ、日医工などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[7月22日　09:36　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<4541>* 日医工　　　　　　 1601300 　350740　 356.55% 3.47%
<4813>* ACCESS　　　　683200 　170840　 299.91% -12.25%
<4583>* カイオム　　　　　　2662600 　871760　 205.43% 4.45%
<3386>* コスモ・バイオ　　　322700 　108660　 196.98% -2.26%
<8095>* イワキ　　　　　　　596700 　227140　 162.7% 2.07%
<4446>* Link-U　　　　197800 　83940　 135.64% 6.83%
<4335>* IPS　　　　　　　109500 　50960　 114.87% 9.19%
<4554>* 富士製薬　　　　　　64700 　31140　 107.77% 3.99%
<3451>* トーセイリート　　　1455 　783.6　 85.68% 0.7%
<4424>* Amazia　　　　122000 　68320　 78.57% 6.84%
<4479>* マクアケ　　　　　　681400 　445720　 52.88% 9.36%
<7915>* NISSHA　　　　320100 　210440　 52.11% 10.84%
<1805>* 飛島建　　　　　　　77700 　53040　 46.49% 1.09%
<8163>* SRSHD　　　　　106100 　72720　 45.9% -0.57%
<3228>* 三栄建築　　　　　　45900 　33740　 36.04% -3.39%
<9709>* NCS&A　　　　　50100 　37600　 33.24% 4.84%
<6755>* 富通ゼネ　　　　　　850100 　654380　 29.91% 5.56%
<4272>* 日化薬　　　　　　　576700 　457060　 26.18% 2.11%
<6238>* フリュー　　　　　　79800 　63340　 25.99% -3.87%
<3341>* 日本調剤　　　　　　28300 　22760　 24.34% -0.99%
<4674>* クレスコ　　　　　　35200 　29440　 19.57% -0.43%
<4215>* タキロンCI　　　　144500 　126040　 14.65% -0.14%
<9753>* IXナレッジ　　　　32300 　28700　 12.54% 3.59%
<9900>* サガミHD　　　　　136700 　124020　 10.22% -1.32%
<9046>* 神電鉄　　　　　　　13200 　12040　 9.63% -0.97%
<1326>* SPDRゴール　　　8205 　7993.2　 2.65% 0.93%
<4240>* クラスターT　　　　541300 　531620　 1.82% -4.76%
<1541>* 純プラ信　　　　　　29423 　29225.6　 0.68% 3.64%
<6306>* 日工　　　　　　　　65300 　66220　 -1.39% 0.32%
<1950>* 日本電設　　　　　　44800 　45900　 -2.4% 1.07%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《ST》

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