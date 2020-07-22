*10:20JST 出来高変化率ランキング（9時台）～富士通ゼネ、日医工などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [7月22日 09:36 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<4541>* 日医工 1601300 350740 356.55% 3.47%
<4813>* ACCESS 683200 170840 299.91% -12.25%
<4583>* カイオム 2662600 871760 205.43% 4.45%
<3386>* コスモ・バイオ 322700 108660 196.98% -2.26%
<8095>* イワキ 596700 227140 162.7% 2.07%
<4446>* Link-U 197800 83940 135.64% 6.83%
<4335>* IPS 109500 50960 114.87% 9.19%
<4554>* 富士製薬 64700 31140 107.77% 3.99%
<3451>* トーセイリート 1455 783.6 85.68% 0.7%
<4424>* Amazia 122000 68320 78.57% 6.84%
<4479>* マクアケ 681400 445720 52.88% 9.36%
<7915>* NISSHA 320100 210440 52.11% 10.84%
<1805>* 飛島建 77700 53040 46.49% 1.09%
<8163>* SRSHD 106100 72720 45.9% -0.57%
<3228>* 三栄建築 45900 33740 36.04% -3.39%
<9709>* NCS&A 50100 37600 33.24% 4.84%
<6755>* 富通ゼネ 850100 654380 29.91% 5.56%
<4272>* 日化薬 576700 457060 26.18% 2.11%
<6238>* フリュー 79800 63340 25.99% -3.87%
<3341>* 日本調剤 28300 22760 24.34% -0.99%
<4674>* クレスコ 35200 29440 19.57% -0.43%
<4215>* タキロンCI 144500 126040 14.65% -0.14%
<9753>* IXナレッジ 32300 28700 12.54% 3.59%
<9900>* サガミHD 136700 124020 10.22% -1.32%
<9046>* 神電鉄 13200 12040 9.63% -0.97%
<1326>* SPDRゴール 8205 7993.2 2.65% 0.93%
<4240>* クラスターT 541300 531620 1.82% -4.76%
<1541>* 純プラ信 29423 29225.6 0.68% 3.64%
<6306>* 日工 65300 66220 -1.39% 0.32%
<1950>* 日本電設 44800 45900 -2.4% 1.07%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《ST》
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