マーケット RSS

 

今日の注目スケジュール：製造業PMI、スーパーマーケット売上高、米中古住宅販売件数など

2020年7月22日 06:30

小

中

大

印刷

記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：製造業PMI、スーパーマーケット売上高、米中古住宅販売件数など
＜国内＞
09:30　製造業PMI(7月)　　40.1
09:30　サービス業PMI(7月)　45.0
09:30　総合PMI(7月)　　40.8
10:00　営業毎旬報告(7月20日現在、日本銀行)
10:10　国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年)(日本銀行)
14:00　スーパーマーケット売上高(6月)　　1.3％


新型コロナ感染症対応の金融支援特別オペ(日本銀行)

月例経済報告(7月)


＜海外＞
21:30　加・消費者物価指数(6月)　　-0.4％
22:00　米・FHFA住宅価格指数(5月)　0.4％　0.2％
23:00　米・中古住宅販売件数(6月)　480万件　391万件


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

スポンサードリンク

マーケットの話題の最新ニュース

RSS

もっと見る

» マーケットの話題の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. 新日本製薬は高値更新の展開、化粧品通販が主力
  2. 第一三共が出直り強める、英国アストラゼネカの新型コロナワクチン報道で注目再燃
  3. 買い優勢となろう／日経225・本日の想定レンジ
  4. アスカネットは空中結像ASKA3Dプレートの量産期入りが接近
  5. 小田原エンジは「世界の名だたる自動車会社を陰で支える」と伝えられ買い気配のままストップ高
  1. 『量子暗号通信』開発で国家プロジェクト始動へ　注目株は?
  2. ”バイデン大統領”が誕生した時のマーケットの反応は?
  3. 投資運用で注視すべき主要なアメリカ経済指標とは　前編
  4. 株価に左右されない、初心者向け株式投資のポイント
  5. 新日本製薬は高値更新の展開、化粧品通販が主力
  1. ウシオ電機は紫外線殺菌・ウイルス不活化ユニット「Care222」が注目され2日続伸
  2. アメリカ大統領選の行方と政策から見る株価への影響　後編
  3. 相場展望6月23日号　株式相場の流れが変化する『潮目の兆し』か? 乱高下し始め、上昇の危うさが膨らむ。8月頃注意?
  4. 帝人は「洗える！冷感マスク」が注目され反発して始まる
  5. NY外為：リスク回避が後退、ウイルスワクチン治験の良好な結果を好感

広告

写真で見るニュース

  • 画像はイメージです。
  • NX300h 特別仕様車“Spice & Chic”（トヨタ自動車の発表資料より）
  • 1968年、L10Bにマイナーチェンジしてクーラーが装備可能となったコスモスポーツ ©sawahajime
  • 世界初公開されたクロスオーバーEV「アリア」（画像：日産自動車の発表資料より）
  • (c) 123rf
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

日産・アリアの発表。（画像: 日産自動車の発表資料より）

2021年EVラッシュ　日産・アリアのライバル　筆頭はテスラ・モデルYか　背景はEU規制

バルトネラ属細菌が血管内皮細胞に作用する仕組み（画像: 藤田医科大学の発表資料より）

「血管新生」引き起こす因子を細菌から初めて発見　創薬などに期待　藤田医科大

日立と協創する生産・販売計画の立案・実行支援ソリューションの全体イメージ。（画像: ダイキン工業の発表資料より）

ダイキン、短期の収益力と長期の成長性の両立により成長を目指す

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. デイトレード
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. 99%の人が気づいていないお金の正体