記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：製造業PMI、スーパーマーケット売上高、米中古住宅販売件数など
＜国内＞
09:30 製造業PMI(7月) 40.1
09:30 サービス業PMI(7月) 45.0
09:30 総合PMI(7月) 40.8
10:00 営業毎旬報告(7月20日現在、日本銀行)
10:10 国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年)(日本銀行)
14:00 スーパーマーケット売上高(6月) 1.3％
新型コロナ感染症対応の金融支援特別オペ(日本銀行)
月例経済報告(7月)
＜海外＞
21:30 加・消費者物価指数(6月) -0.4％
22:00 米・FHFA住宅価格指数(5月) 0.4％ 0.2％
23:00 米・中古住宅販売件数(6月) 480万件 391万件
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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