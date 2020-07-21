GMO-FH　大幅反発、20年12月期上半期営業利益速報値は83.5％増と／新興市場スナップショット

記事提供元：フィスコ
*14:07JST <7177> GMO-FH 668 +34
大幅反発。20年12月期第2四半期累計（20年1-6月、速報値）の営業利益は前年同期比83.5％増の78.63億円になったと発表している。店頭FXやCFDの取引高が好調に推移し、店頭デリバティブ取引にかかるトレーディング損益が増加した。また、株式等委託売買代金の増加などで受入手数料が増加したことも利益拡大に寄与した。《US》
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