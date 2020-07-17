記事提供元：フィスコ
*16:59JST 【M&A速報：2020/07/17（2）】シェアリングテクノロジー、硝子製品製造の塩谷硝子を吸収合併
■シェアリングテクノロジー<3989>、硝子製品製造・販売の塩谷硝子を吸収合併
■インパクトHD<6067>、セールス＆プロモーション事業を子会社に承継
■日本通運<9062>、子会社の北日本海運の株式を同業の栗林商船に譲渡
■清水建設<1803>、国内外のベンチャー・ベンチャーファンドを対象に上限100億円の出資枠を設定
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》
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