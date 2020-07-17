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7/17の強弱材料

2020年7月17日 08:25

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記事提供元：フィスコ


*08:25JST 7/17
[強弱材料]

強気材料
・1ドル107円20-30銭
・米長期金利は低下
・日銀のETF購入
・米財政刺激策への期待
・コロナ収束後の業績回復期待

弱気材料
・日経平均は下落（22770.36、-175.14）
・NYダウは下落（26734.71、-135.39）
・ナスダック総合指数は下落（10473.83、-76.66）
・シカゴ日経225先物は下落（22735、大阪比-25）
・SOX指数は下落（2055.92、-8.25）
・VIX指数は上昇（28.00、+0.24）
・米原油先物は下落（40.93、-0.47）
・コロナ感染者数の増加
・米中対立の激化
・安倍内閣の支持率低下
・豪雨被害の拡大

留意事項
・日銀主要銀行貸出動向アンケート調査（7月）
・国債買いオペ
・ユーロ圏CPI（6月）
・米住宅着工件数（6月）
・米住宅建設許可件数（6月）
・米ミシガン大学消費者信頼感指数（7月）
・欧州連合（EU）臨時首脳会議（18日まで）
・主要20カ国（G20）財務相中央銀行総裁会議《ST》

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