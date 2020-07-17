

*08:25JST 7/17

[強弱材料]

強気材料

・1ドル107円20-30銭

・米長期金利は低下

・日銀のETF購入

・米財政刺激策への期待

・コロナ収束後の業績回復期待

弱気材料

・日経平均は下落（22770.36、-175.14）

・NYダウは下落（26734.71、-135.39）

・ナスダック総合指数は下落（10473.83、-76.66）

・シカゴ日経225先物は下落（22735、大阪比-25）

・SOX指数は下落（2055.92、-8.25）

・VIX指数は上昇（28.00、+0.24）

・米原油先物は下落（40.93、-0.47）

・コロナ感染者数の増加

・米中対立の激化

・安倍内閣の支持率低下

・豪雨被害の拡大

留意事項

・日銀主要銀行貸出動向アンケート調査（7月）

・国債買いオペ

・ユーロ圏CPI（6月）

・米住宅着工件数（6月）

・米住宅建設許可件数（6月）

・米ミシガン大学消費者信頼感指数（7月）

・欧州連合（EU）臨時首脳会議（18日まで）

・主要20カ国（G20）財務相中央銀行総裁会議《ST》