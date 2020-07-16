*16:20JST 東証業種別ランキング：医薬品が下落率トップ
医薬品が下落率トップ。そのほか、電力・ガス業、情報・通信業、サービス業、精密機器、電気機器などが下落した。一方で空運業が上昇率トップ。そのほか、不動産業、その他金融業、鉄鋼などが上昇した。
1. 空運業 ／ 188.46 ／ 4.42
2. 不動産業 ／ 1,184.12 ／ 1.76
3. その他金融業 ／ 563.33 ／ 1.66
4. 鉄鋼 ／ 276.79 ／ 1.66
5. 繊維業 ／ 509.63 ／ 1.30
6. 水産・農林業 ／ 441.97 ／ 1.20
7. パルプ・紙 ／ 453.62 ／ 1.10
8. 鉱業 ／ 192.83 ／ 1.00
9. 石油・石炭製品 ／ 858.23 ／ 0.87
10. 銀行業 ／ 118.48 ／ 0.76
11. 陸運業 ／ 1,876.78 ／ 0.47
12. ガラス・土石製品 ／ 899.67 ／ 0.44
13. 建設業 ／ 1,028.36 ／ 0.42
14. 保険業 ／ 829.24 ／ 0.35
15. 卸売業 ／ 1,369.28 ／ 0.24
16. ゴム製品 ／ 2,539.76 ／ 0.09
17. 輸送用機器 ／ 2,429.78 ／ -0.11
18. 海運業 ／ 201.25 ／ -0.21
19. 金属製品 ／ 960.67 ／ -0.22
20. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,520.54 ／ -0.24
21. 非鉄金属 ／ 796.74 ／ -0.49
22. 証券業 ／ 310.61 ／ -0.64
23. 小売業 ／ 1,235.7 ／ -0.67
24. 食料品 ／ 1,589.98 ／ -0.73
25. 機械 ／ 1,818.27 ／ -0.81
26. 化学工業 ／ 1,936.72 ／ -0.96
27. その他製品 ／ 2,997.06 ／ -1.11
28. 電気機器 ／ 2,584.92 ／ -1.22
29. 精密機器 ／ 8,082.16 ／ -1.26
30. サービス業 ／ 2,143.79 ／ -1.27
31. 情報・通信業 ／ 4,232.45 ／ -1.50
32. 電力・ガス業 ／ 373.67 ／ -1.98
33. 医薬品 ／ 3,204.8 ／ -2.17《US》
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