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ファーストコーポレーションの中期経営計画(2021年5期～2023年5期)

2020年7月16日 16:19

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記事提供元：日本インタビュ新聞社

　ファーストコーポレーション<1430>(東1)は、第10期事業年度(21年5月期)を初年度とする3カ年の中期経営計画「Innovation2020」を策定した。

　中期経営計画Innovation2020では将来像年商500億円企業実現へ向け、業容の拡大と利益水準の向上に継続に取り組むとともに新たな価値の創出と持続的成長を目指すとし、目標数値に23年5月期売上高260億円、営業利益22億54百万円、純利益14億82百万円、受注高220億円を掲げた。(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。

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