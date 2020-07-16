TKP　急伸、エスクリと資本業務提携へ／新興市場スナップショット

記事提供元：フィスコ
*13:04JST <3479> TKP 2505 +171
急伸。「withコロナ」の法人向け宴会場の共同開発などでエスクリ<2196>と資本業務提携したと発表している。株式譲渡でエスクリ株170万株を取得する。取得価額は約5.68億円。エスクリグループの施設での販売・管理業務をティーケーピーグループが受託するほか、抗菌・抗ウイルス対応の内装施工技術を利用したサテライトオフィスなど「withコロナ」ビジネスの共同開発を進める。《US》
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