ロコンド　ストップ高買い気配、未定としていた今期営業損益予想は15億円の黒字転換見込む／新興市場スナップショット

記事提供元：フィスコ
*13:35JST <3558> ロコンド 1759カ -
ストップ高買い気配。従来未定としていた21年2月期の営業損益予想を15.00億円の黒字（前期実績は0.83億円の赤字）と発表している。中核のECモール事業が統合効果やD2Cビジネスへの取り組みで伸長し、黒字に転換する見通し。第1四半期（20年3-5月）の営業損益はテレビCMの抑制やウェブ広告の効率化などで販管費を削減した結果、1.45億円の黒字（前年同期実績は1.70億円の赤字）に改善した。《US》
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